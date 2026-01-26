Jagd auf Europas Thron wird zum Kampf der Giganten

Was wäre Real Madrid ohne Kylian Mbappe? In dieser Saison um 34 Tore ärmer. Bei dieser außergewöhnlichen Marke hält der Franzose nach 28 Pflichtspielen, war auch Samstag beim 2:0 in Villarreal Matchwinner seines Teams – natürlich mit einem Doppelpack. Den Schlusspunkt in Minute 94 setzte die Tormaschine mit einem Elfmeter im Stile Antonin Panenkas, indem er den Ball lässig in die Mitte des Tores chippte.