Jagd auf Europas Thron wird zum Kampf der Giganten

Die Sturm-Superstars in Europas Top-5-Ligen lassen es in dieser Saison so richtig krachen: Kylian Mbappe stellt in Madrid alles in den Schatten, hält wie auch Bayerns Harry Kane bereits bei 34 Saisontoren – je 21 erzielten sie in der Liga. Im Kampf um den Goldenen Schuh ist ihnen ein weiterer Torgarant dicht auf den Fersen: Manchester Citys Erling Haaland!
Was wäre Real Madrid ohne Kylian Mbappe? In dieser Saison um 34 Tore ärmer. Bei dieser außergewöhnlichen Marke hält der Franzose nach 28 Pflichtspielen, war auch Samstag beim 2:0 in Villarreal Matchwinner seines Teams – natürlich mit einem Doppelpack. Den Schlusspunkt in Minute 94 setzte die Tormaschine mit einem Elfmeter im Stile Antonin Panenkas, indem er den Ball lässig in die Mitte des Tores chippte.
