Diese Absage weckt die Erinnerung an Horrorsaison

Einige Teams haben ihre neuen Autos schon präsentiert, von Montag bis Freitag können diese beim ersten offiziellen Test der Formel 1 ausprobiert werden. Einige Teams kommen verspätet. Eines überhaupt nicht. Und genau das weckt die Erinnerung an dessen Horrorsaison 2019.
„Das ist die größte Regeländerung meiner Karriere“, erklärt Lewis Hamilton, der schon seit 2007 in der Formel 1 fährt. Das bereitet nicht nur den Fans von Ferrari Sorgen, nachdem der neue SF-26 zuletzt beim Shakedown vom siebenfachen Weltmeister mitten auf der Strecke abgestellt worden war. Immerhin: Die Scuderia schafft es nach Barcelona, wo von heute bis Freitag der erste offizielle Test der neuen Saison wartet. Aber verspätet. Ein Team kommt erst gar nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.