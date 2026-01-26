Diese Absage weckt die Erinnerung an Horrorsaison

„Das ist die größte Regeländerung meiner Karriere“, erklärt Lewis Hamilton, der schon seit 2007 in der Formel 1 fährt. Das bereitet nicht nur den Fans von Ferrari Sorgen, nachdem der neue SF-26 zuletzt beim Shakedown vom siebenfachen Weltmeister mitten auf der Strecke abgestellt worden war. Immerhin: Die Scuderia schafft es nach Barcelona, wo von heute bis Freitag der erste offizielle Test der neuen Saison wartet. Aber verspätet. Ein Team kommt erst gar nicht.