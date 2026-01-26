Vorteilswelt
Erster Formel-1-Test

Diese Absage weckt die Erinnerung an Horrorsaison

Formel 1
26.01.2026 12:30
James Vowles musste für den ersten Test absagen.
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Einige Teams haben ihre neuen Autos schon präsentiert, von Montag bis Freitag können diese beim ersten offiziellen Test der Formel 1 ausprobiert werden. Einige Teams kommen verspätet. Eines überhaupt nicht. Und genau das weckt die Erinnerung an dessen Horrorsaison 2019.

„Das ist die größte Regeländerung meiner Karriere“, erklärt Lewis Hamilton, der schon seit 2007 in der Formel 1 fährt. Das bereitet nicht nur den Fans von Ferrari Sorgen, nachdem der neue SF-26 zuletzt beim Shakedown vom siebenfachen Weltmeister mitten auf der Strecke abgestellt worden war. Immerhin: Die Scuderia schafft es nach Barcelona, wo von heute bis Freitag der erste offizielle Test der neuen Saison wartet. Aber verspätet. Ein Team kommt erst gar nicht.

