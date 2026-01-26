Vogelgrippe bei Kuh außerhalb der USA nachgewiesen

Katze in Milchvieh-Betrieb infiziert

Laut einem Bericht des Fachmagazins „Science“ war auf einem Milchvieh-Betrieb in der niederländischen Provinz Friesland eine Katze an dem Vogelgrippe-Virus H5N1 gestorben. Danach seien Blut und Milch dortiger Kühe untersucht worden. Eine Kuh hatte demnach Antikörper in ihrer Milch. Antikörper entstehen während einer Infektion durch die Immunantwort des Körpers.