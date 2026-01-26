Ungarn-Minister zu Roma: „Sollen Toiletten putzen“

Fidesz braucht die Roma-Wähler

Seit dem Begnadigungsskandal, der Staatspräsidentin Katalin Novak das Amt kostete, sei der aktuelle Lázár-Eklat der größte Kommunikationsfehler auf der Regierungsseite, sagte Politikwissenschaftler Dániel Róna. Für die Schwere der Äußerungen des Ministers würde sprechen, dass sogar Menschen darauf reagierten, die sich zuvor nicht mit Politik beschäftigten. Lázár habe mit der „WC-Bürste“ ein Symbol gegen sich selbst geschaffen. Ohne die Unterstützung der großen Mehrheit der Roma werde Fidesz wahrscheinlich nicht an der Macht bleiben können, prophezeite er. Im Falle einer Wahlniederlage könnte Lázár bei der Suche nach dem Sündenbock selbst die Nummer Eins sein.