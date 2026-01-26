Ungarn-Minister zu Roma: „Sollen Toiletten putzen“

In Ungarn hat der Minister für Bau- und Verkehrswesen für einen Skandal gesorgt: János Lázar sprach in einem Bürgerforum abwertend von den Roma. Die „Zigeuner“ sollen „Toiletten putzen“, sagte er. Viele fordern jetzt seinen Rücktritt.
Die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz sieht sich vor den Wahlen mit einem Skandal belastet. János Lázar hatte jüngst auf einem Bürgerforum im Zusammenhang mit Arbeitskräftemangel die ungarischen Roma attackiert und zum Putzen von Zugtoiletten degradiert. Da es keine Migranten gebe, müssten die „Zigeuner“ die Toiletten in Zügen reinigen, weil sich keine „Ungarn“ um diese Arbeiten reißen würden, sagte Lázár.
Kritiker fordern Rücktritt
Diese Äußerung des Ministers stieß eine Welle des Volkszorns gegen ihn los. Vertreter der Landesselbstverwaltung der ungarischen Roma, Aktivisten, Künstler, bisher mit Fidesz sympathisierende Roma-Prominente und Oppositionspolitiker forderten den Rücktritt des Ministers. Dieser entschuldigte sich später: Seine Äußerung täte ihm leid. Er habe immer für die Roma gearbeitet, nicht gegen sie. Tage später brach auch der Staatssekretär für Roma-Angelegenheiten, Attila Sztojka, sein Schweigen. Für ihn sei die Angelegenheit mit der Entschuldigung des Ministers beigelegt.
Fidesz braucht die Roma-Wähler
Seit dem Begnadigungsskandal, der Staatspräsidentin Katalin Novak das Amt kostete, sei der aktuelle Lázár-Eklat der größte Kommunikationsfehler auf der Regierungsseite, sagte Politikwissenschaftler Dániel Róna. Für die Schwere der Äußerungen des Ministers würde sprechen, dass sogar Menschen darauf reagierten, die sich zuvor nicht mit Politik beschäftigten. Lázár habe mit der „WC-Bürste“ ein Symbol gegen sich selbst geschaffen. Ohne die Unterstützung der großen Mehrheit der Roma werde Fidesz wahrscheinlich nicht an der Macht bleiben können, prophezeite er. Im Falle einer Wahlniederlage könnte Lázár bei der Suche nach dem Sündenbock selbst die Nummer Eins sein.
Lázár als Gefahr für seine Partei
Der ehemalige Mann für Minderheiten, Jenö Kaltenbach, betonte im Onlineportal „Népszava.hu“: „Nach einer solchen vulgären Äußerung kann man in einer zivilisierten Demokratie nicht in der Politik bleiben.“ Die Aussage würde einen zu schweren Ansehensverlust für die Partei des Ministers bedeuten. Das „kann nicht ohne Sanktionen bleiben“. Lázár habe mit seiner Äußerung die in Ungarn existierende Roma-Feindlichkeit schamlos ausgenutzt, kritisierte Kaltenbach. Die Worte des Ministers könnten dann eine große Wirkung erzielen, wenn es der oppositionellen TISZA-Partei von Péter Magyar gelingt, diese auch den Roma-Wählern zu vermitteln.
Roma immer noch von Ausgrenzung und Armut betroffen
Die größte Volksgruppe in Ungarn sind die Roma mit rund 700.000 Angehörigen, die von Ausgrenzung, Armut, Arbeitslosigkeit und Bildungsmangel betroffen sind. Im Vorfeld von Wahlen gab es immer wieder Kritik seitens der Volksgruppe, dass die Roma nur dann Aufmerksamkeit genössen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.