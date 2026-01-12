Apple ist mit iPhone Smartphone-Weltmarktführer

2026 wird Absatzrückgang erwartet

Auch bei den Produkten dieser beiden Unternehmen hätten Kunden aus Schwellenländern verstärkt zugegriffen. Insgesamt sei der weltweite Smartphone-Markt 2025 um zwei Prozent gewachsen, teilte Counterpoint weiter mit. Im laufenden Jahr müsse jedoch mit einem Absatzrückgang in ähnlichem Umfang gerechnet werden. Der Grund seien Angebotsengpässe und steigende Kosten bei Zulieferteilen.