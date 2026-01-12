Apple ist mit iPhone Smartphone-Weltmarktführer

Der Verkaufserfolg des iPhone 17 hat Apple einer Studie zufolge 2025 den Spitzenplatz unter den Smartphone-Anbietern gesichert. Der US-Konzern komme weltweit auf einen Marktanteil von 20 Prozent, ergab eine am Montag veröffentlichte Erhebung des Analysehauses Counterpoint.
Apple habe dabei vor allem von einer soliden Nachfrage in kleineren Märkten und in Schwellenländern profitiert. Samsung folge mit einem Anteil von 19 Prozent. Xiaomi erreiche mit 13 Prozent Platz drei.
2026 wird Absatzrückgang erwartet
Auch bei den Produkten dieser beiden Unternehmen hätten Kunden aus Schwellenländern verstärkt zugegriffen. Insgesamt sei der weltweite Smartphone-Markt 2025 um zwei Prozent gewachsen, teilte Counterpoint weiter mit. Im laufenden Jahr müsse jedoch mit einem Absatzrückgang in ähnlichem Umfang gerechnet werden. Der Grund seien Angebotsengpässe und steigende Kosten bei Zulieferteilen.
Derzeit sind vor allem Speicherchips knapp. Durch den Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) übersteigt die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Viele Halbleiterkonzerne produzieren zudem verstärkt ertragsstärkere Speicher für Server anstatt für Verbraucherelektronik wie Smartphones oder PCs.
