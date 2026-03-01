Österreich-Aufschlag: „Druck aus Tirol wirkt!“

„Tiroler Hartnäckigkeit zahlt sich jedenfalls aus“

LH Mattle ist zuversichtlich, dass nun Bewegung in die Sache kommt: „Diese Woche haben sich die EU-Wirtschaftsminister nicht nur zu den Einheimischentarifen bekannt, sondern auch einen wichtigen Schritt gegen den Österreich-Aufschlag gesetzt. Die Tiroler Hartnäckigkeit zahlt sich aus, der Druck aus Tirol wirkt. Nach der Senkung des Wolf-Schutzstatus tragen die nächsten Initiativen aus Tirol und den europäischen Regionen Früchte“, verdeutlicht LH Mattle gegenüber der „Tiroler Krone“.