Wieso Mobilfunker das superdünne iPhone fürchten

Bei der Kundschaft sorgt das an der dünnsten Stelle nur 5,6 Millimeter dicke neue iPhone Air für staunende Gesichter, bei den Mobilfunkfirmen hingegen für Nervosität. Es geht um eine radikale Neuerung, die Apple noch bei keinem iPhone zuvor gewagt hat und die es nur im iPhone Air gibt. Die übrigen drei iPhone-Modelle, die Apple heuer veröffentlicht hat, verzichten (noch) darauf, auch andere Hersteller warten noch ab. Doch wenn Apples Vorgehensweise Schule macht, befürchten Mobilfunkfirmen einen erheblichen Machtverlust.