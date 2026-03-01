BVB-Ärger nach Torjubel: „Dann spiele ich Schach“

Borussia Dortmund ging in der 26. Minute durch Nico Schlotterbeck per Kopf in Führung. Beim Jubel sprang der Innenverteidiger zunächst auf und dann über eine Werbebande – eine Szene, die im Anschluss für Diskussionen sorgte. „Sky“-Moderator Sebastian Hellmann wies den Nationalspieler darauf hin, dass ein solcher Jubel laut Regelwerk durchaus mit Gelb geahndet werden könne. Brisant: Schlotterbeck war zuvor bereits verwarnt worden, Gelb-Rot hätte den Platzverweis bedeutet.