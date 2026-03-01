Drittes Double-Double von Pöltl bei Toronto-Sieg

Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen gegen Topteams der National Basketball Association (NBA) haben die Toronto Raptors am Samstag (Ortszeit) wieder einen Sieg eingefahren. Jakob Pöltl erzielte beim 134:125 der Kanadier auswärts gegen Nachzügler Washington Wizards mit 18 Punkten und zehn Rebounds sein drittes Double-Double in der laufenden Saison. Zudem standen für den Center je drei Assists und Steals sowie ein Block in 26:15 Einsatzminuten zu Buche.