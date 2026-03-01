Vorteilswelt
NBA

Drittes Double-Double von Pöltl bei Toronto-Sieg

US-Sport
01.03.2026 08:46
Jakob Pöltl (re.) lieferte gegen Washington ab.
Jakob Pöltl (re.) lieferte gegen Washington ab.(Bild: AP/Nick Wass)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen gegen Topteams der National Basketball Association (NBA) haben die Toronto Raptors am Samstag (Ortszeit) wieder einen Sieg eingefahren. Jakob Pöltl erzielte beim 134:125 der Kanadier auswärts gegen Nachzügler Washington Wizards mit 18 Punkten und zehn Rebounds sein drittes Double-Double in der laufenden Saison. Zudem standen für den Center je drei Assists und Steals sowie ein Block in 26:15 Einsatzminuten zu Buche.

0 Kommentare

  Pöltl blieb aus dem Spiel makellos und landete sieben Treffer bei ebenso vielen Versuchen. Weiters verwandelte er vier der fünf ihm zugesprochenen Freiwürfe. Der Arbeitstag des Wieners endete 2:36 Minuten vor der Schlusssirene nach dem sechsten persönlichen Foul. Immanuel Quickley mit 27 und Brandon Ingram mit 24 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer der Kanadier, die am Dienstag die New York Knicks empfangen.

  Toronto hält nach 60 Partien im Spieljahr bei einer 35:25-Bilanz. Als Fünfter der Eastern Conference sind die Raptors vor dem letzten Saisonviertel auf dem besten Weg, direkt ins Play-off einzuziehen.

Lakers gewannen in San Francisco
Die Los Angeles Lakers kamen in San Francisco zu einem ungefährdeten 129:101 gegen die Golden State Warriors. Luka Doncic und LeBron James steuerten 26 bzw. 22 Zähler bei. Miami Heat gewann gegen die Houston Rockets 115:105. Der Achte im NBA-Osten wurde von Bam Adebayo angeführt, der mit 24 Punkten und elf Rebounds doppelt zweistellig anschrieb. Für die Texaner waren 32 Zähler von Kevin Durant zu wenig.

US-Sport
01.03.2026 08:46
