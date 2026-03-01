Frauen stießen beim Rodeln gegen eine Holzwand

Die beiden Frauen (33 und 35) aus Deutschland waren gegen 12 Uhr gemeinsam auf der Rodelbahn „Bärenritt“ in Berwang unterwegs. In einem steilen Abschnitt passierte es: Das Duo konnte in einer Linkskurve die Rodel nicht mehr auf der Bahn halten und prallte mit voller Wucht gegen eine Holzwand.