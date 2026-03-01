Frauen stießen beim Rodeln gegen eine Holzwand

Ein Rodelausflug in Bergwang im Tiroler Außerfern endete am Samstag für zwei Frauen im Krankenhaus. Gemeinsam saßen sie auf einer Rodel, als diese in einer Kurve von der Bahn abkam und gegen eine Holzwand prallte.
Die beiden Frauen (33 und 35) aus Deutschland waren gegen 12 Uhr gemeinsam auf der Rodelbahn „Bärenritt“ in Berwang unterwegs. In einem steilen Abschnitt passierte es: Das Duo konnte in einer Linkskurve die Rodel nicht mehr auf der Bahn halten und prallte mit voller Wucht gegen eine Holzwand.
Eine der Frauen stieß mit dem Kopf gegen die Wand und blieb benommen neben der Rodelbahn liegen. Die Deutsche hatte laut Polizei keinen Helm getragen. Die Zweitbeteiligte verletzte sich bei dem Unfall am rechten Knie. Beide Frauen mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.