Mit voller Wucht

Frauen stießen beim Rodeln gegen eine Holzwand

Tirol
01.03.2026 07:00
Die zwei Verletzten wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen.
Die zwei Verletzten wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen.(Bild: ARA Flugrettung)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ein Rodelausflug in Bergwang im Tiroler Außerfern endete am Samstag für zwei Frauen im Krankenhaus. Gemeinsam saßen sie auf einer Rodel, als diese in einer Kurve von der Bahn abkam und gegen eine Holzwand prallte. 

0 Kommentare

Die beiden Frauen (33 und 35) aus Deutschland waren gegen 12 Uhr  gemeinsam auf der Rodelbahn „Bärenritt“ in Berwang unterwegs. In einem steilen Abschnitt passierte es: Das Duo konnte in einer Linkskurve die Rodel nicht mehr auf der Bahn halten und prallte mit voller Wucht gegen eine Holzwand. 

Eine der Frauen stieß mit dem Kopf gegen die Wand und blieb benommen neben der Rodelbahn liegen. Die Deutsche hatte laut Polizei keinen Helm getragen. Die Zweitbeteiligte verletzte sich bei dem Unfall am rechten Knie. Beide Frauen mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen werden. 

Tirol
01.03.2026 07:00
