Saisonstart für F1-Star Leclerc mit Ring am Finger

Die Hochzeitsglocken läuten! Eine Woche vor dem Saisonstart in Melbourne hat Ferrari-Star Charles Leclerc geheiratet und sorgt damit für romantische Schlagzeilen in der Formel 1.
Leclerc und Alexandra Saint Mleux haben sich still und heimlich in Monaco das Jawort gegeben. Zumindest offiziell. Ganz unbemerkt blieb die Hochzeit dann aber doch nicht: Als das frisch vermählte Paar in einem Ferrari-Oldtimer durch die Straßen kurvte, zückten Fans ihre Handys. Die Videos verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken.
Der Vize-Weltmeister von 2022 (171 Grand-Prix-Starts, 8 Siege) und das Model sind seit 2023 offiziell ein Paar. Erst im November hatten sie ihre Verlobung öffentlich gemacht.
Antrag mit Dackel Leo
Besonders charmant: Beim Heiratsantrag spielte der gemeinsame Dackel Leo eine Hauptrolle. Auf Instagram war zu sehen, wie er einen knochenförmigen Anhänger trug, auf dem „Dad wants to marry you“ („Papa will dich heiraten“) stand. Dazu gab es einen Diamantring mit ovalem Schliff und Pavé-Fassung samt Seitendiamanten. Geschätzter Wert: zwischen 1,05 bis 1,55 Millionen Euro. Nun haben die beiden ihre Liebe offiziell besiegelt. Gut möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch eine große Feier folgt.
Während Leclerc also mit Rückenwind aus dem Privatleben nach Australien reist, sieht es bei der Konkurrenz anders aus.
Liebes-Aus bei Norris und Antonelli
Gleich zwei Fahrer mussten zuletzt ein Liebes-Aus verkraften: Weltmeister Lando Norris trennte sich erneut von Margarida Corceiro. Und auch die Beziehung von Mercedes-Youngster Kimi Antonelli und Influencerin Eliska Babickova ist zerbrochen.
