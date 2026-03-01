Saisonstart für F1-Star Leclerc mit Ring am Finger

Antrag mit Dackel Leo

Besonders charmant: Beim Heiratsantrag spielte der gemeinsame Dackel Leo eine Hauptrolle. Auf Instagram war zu sehen, wie er einen knochenförmigen Anhänger trug, auf dem „Dad wants to marry you“ („Papa will dich heiraten“) stand. Dazu gab es einen Diamantring mit ovalem Schliff und Pavé-Fassung samt Seitendiamanten. Geschätzter Wert: zwischen 1,05 bis 1,55 Millionen Euro. Nun haben die beiden ihre Liebe offiziell besiegelt. Gut möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch eine große Feier folgt.