Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heimliche Hochzeit

Saisonstart für F1-Star Leclerc mit Ring am Finger

Formel 1
01.03.2026 07:49
Charles Leclerc chauffierte seine Herzdame nach der Hochzeit mit einem Ferrari-Oldtimer durch ...
Charles Leclerc chauffierte seine Herzdame nach der Hochzeit mit einem Ferrari-Oldtimer durch die Straßen von Monaco.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/charles_leclerc, x.com/ScrewderiaF1)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Hochzeitsglocken läuten! Eine Woche vor dem Saisonstart in Melbourne hat Ferrari-Star Charles Leclerc geheiratet und sorgt damit für romantische Schlagzeilen in der Formel 1.

0 Kommentare

Leclerc und Alexandra Saint Mleux haben sich still und heimlich in Monaco das Jawort gegeben. Zumindest offiziell. Ganz unbemerkt blieb die Hochzeit dann aber doch nicht: Als das frisch vermählte Paar in einem Ferrari-Oldtimer durch die Straßen kurvte, zückten Fans ihre Handys. Die Videos verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken.

Der Vize-Weltmeister von 2022 (171 Grand-Prix-Starts, 8 Siege) und das Model sind seit 2023 offiziell ein Paar. Erst im November hatten sie ihre Verlobung öffentlich gemacht.

Antrag mit Dackel Leo
Besonders charmant: Beim Heiratsantrag spielte der gemeinsame Dackel Leo eine Hauptrolle. Auf Instagram war zu sehen, wie er einen knochenförmigen Anhänger trug, auf dem „Dad wants to marry you“ („Papa will dich heiraten“) stand. Dazu gab es einen Diamantring mit ovalem Schliff und Pavé-Fassung samt Seitendiamanten. Geschätzter Wert: zwischen 1,05 bis 1,55 Millionen Euro. Nun haben die beiden ihre Liebe offiziell besiegelt. Gut möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch eine große Feier folgt.

Während Leclerc also mit Rückenwind aus dem Privatleben nach Australien reist, sieht es bei der Konkurrenz anders aus.

Lesen Sie auch:
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli und Freundin Eliska Babickova haben sich getrennt.  
Antonelli abserviert
Formel 1: Nächstes Liebes-Aus kurz vor Saisonstart
26.02.2026
Engländer berichten:
Liebes-Aus! Norris trennt sich von Model-Freundin
20.02.2026

Liebes-Aus bei Norris und Antonelli
Gleich zwei Fahrer mussten zuletzt ein Liebes-Aus verkraften: Weltmeister Lando Norris trennte sich erneut von Margarida Corceiro. Und auch die Beziehung von Mercedes-Youngster Kimi Antonelli und Influencerin Eliska Babickova ist zerbrochen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
01.03.2026 07:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
405.297 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
94.063 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
93.279 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5226 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1581 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1126 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf