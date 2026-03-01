„Ich bin nach Graz gekommen, um Meister zu werden“

„Das ist etwas, das ich nicht machen möchte“
Bei 99ers-Eishockeyprofi Manuel Ganahl ist es ein bisschen wie beim Wein: je älter, desto besser. Das aktuelle Team erinnert den Routinier an alte Gilligan-Zeiten. Was der Routinier mit den Grazern vorhat und warum der Grunddurchgangssieg das Tüpfelchen auf dem i wäre.
Die dunkle Mähne hat schon das eine oder andere graue Härchen – zum „alten Eisen“ gehört 99ers-Haudegen Manuel Ganahl aber auch mit seinen 35 Jahren noch lange nicht. Der drittälteste Eishockey-Crack der Grazer (nach Korbinian Holzer und Nick Bailen) ist einer der fittesten (!) Spieler der Liga. Bei fast allen Werten ist Ganahl vorne dabei. Am Eis bringt er stets Leistung – auch beim 2:0-Sieg am Freitag gegen Villach steuerte der Vorarlberger wieder zwei Assists bei.
