SPÖ: Wahlarzt soll auch zum Kassentarif arbeiten

„Wir müssen im Bereich der Wahlärzte Akzente setzen, damit wir mehr Kassenärzte haben“, sagte Königsberger-Ludwig in der „Pressestunde“. Dazu gehöre auch der Abschluss eines österreichweit gültigen Gesamtvertrags mit den Ärzten, zum aktuell intensive Gespräche zwischen Sozialversicherung und Ärztekammer liefen. Hier die Landesärztekammern zu entmachten, wie es der Rechnungshof vorgeschlagen hatte, „sollte wenn überhaupt am Ende stehen“, meinte die Staatssekretärin. Sie sei zuversichtlich, dass man auch so zu einem guten Ergebnis kommen könne.