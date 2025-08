Frischgebackene Ärzte kehren Österreich den Rücken

Einen Termin bei einem Kassenarzt zu bekommen, dauert oft Monate. Jeder, der medizinische Hilfe benötigt, merkt, dass das System nicht richtig läuft. 33,3 Prozent der Gesamtärzteschaft sind derzeit über 55 Jahre alt. „Aus den 18.189 Ärztinnen und Ärzten, die in den nächsten zehn Jahren das Pensionsalter von 65 Jahren überschreiten werden, ergibt sich ein jährlicher Nachbesetzungsbedarf von 1818 pro Jahr, allein um eine Aufrechterhaltung des Status-quo zu gewährleisten“, erklärt Lukas Stärker, Direktor der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK).

Dabei hätte Österreich laut Johannes Steinhart, Präsident der ÖÄK, derzeit zahlenmäßig genügend Doktoren, um die Gesundheitsversorgung in unserem Land abzusichern: „Es gibt also keinen Ärztemangel an sich, sondern einen deutlichen Mangel im öffentlichen System, sei es im Kassenbereich oder in den Krankenhäusern.“