Kassenpatienten warten oft zwei Monate auf Termin

Über einen Monat Wartezeit bei Fachärzten

Während man beim Hausarzt in der Regel innerhalb eines oder mehrerer Tage „drankommt“, muss man auf jeden zweiten Besuch beim Facharzt über einen Monat lang warten. Das zeigt jetzt eine neue Studie von krankenversichern.at. Spitzenreiter beim langen Warten ist die Innere Medizin – hier dauert's im Durchschnitt 63 Tage. Beim Augenarzt und in der Psychiatrie sind es rund zwei Monate. Oberösterreichweit sind derzeit 15 Facharztstellen offen, es fehlen neun Gynäkologen und sechs Hautärzte.