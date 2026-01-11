20 Euro Storno, weil einer von neun Gästen fehlte

Kann der Frankfurt-Flug den Linzer Airport retten?
„Krone“ analysiert
Er freute sich auf Schnitzel & Co., doch stattdessen fühlt sich Thomas Sch. nach einem Wirtshausbesuch in Pupping in Oberösterreich in die Pfanne gehauen und ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Denn obwohl Sch. mit sieben anderen Gästen zum Schmausen aufkreuzte, musste er 20 Euro Stornogebühr blechen, denn ein neunter Gast in der Runde war ausgefallen.
Das kulinarische Ärgernis begann am vergangenen Donnerstag um 12 Uhr mit einer simplen Reservierung für neun Gäste im Gasthaus „Zum Donauwirt“.
