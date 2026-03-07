Vierter Sieg in Serie

36:28! Fivers zerlegen die Lipizzanerheimat

Handball - Das Magazin
07.03.2026 20:53
Zur Halbzeitpause sieht es aus Sicht der HSG Xentis noch gut aus – mit einem 17:17 geht es in die Halbzeitpause. Danach kommt der Fivers-Express ins Rollen. Die Wiener feiern in der Hollgasse letztendlich einen klaren Heimsieg. Im Video sehen Sie die Höhepunkte des Spiels.

