36:28! Fivers zerlegen die Lipizzanerheimat

Zur Halbzeitpause sieht es aus Sicht der HSG Xentis noch gut aus – mit einem 17:17 geht es in die Halbzeitpause. Danach kommt der Fivers-Express ins Rollen. Die Wiener feiern in der Hollgasse letztendlich einen klaren Heimsieg. Im Video sehen Sie die Höhepunkte des Spiels.