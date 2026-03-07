Strametz fehlt nur eine Hundertstel auf den Rekord

Caroline Bredlinger war zwar in der 800-m-Rangliste zuletzt offiziell auf den 31. Platz zurückgefallen (30 Läuferinnen sind auf dieser Strecke zugelassen). Trotzdem schaut es sehr gut aus, dass die Burgenländerin bei der WM dabei ist. Denn zumindest zwei Athletinnen (die Kenianerin Gladys Chepngetich und die Slowenin Ziva Remic) haben schon abgesagt. Gut möglich ist auch, dass Samu Jallow aus Gambia verzichtet. Denn sie startet (wie Chepngetich) eine Woche vor der WM bei den NCAA Championships in Faetteville, dem Höhepunkt der Studenten in den USA. Erfahrungsgemäß wird Caro Bredlinger bei vermutlich weiteren Absagen circa als 27. oder 28. zur WM fliegen.