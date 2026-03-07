Vorteilswelt
Aber Chance lebt

EM-Quali: ÖHB-Frauen in Spanien chancenlos

Sport-Mix
07.03.2026 21:59
Ivancok-Soltic
Ivancok-Soltic(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Hoffnungen auf Revanche gegen Spanien haben sich für Österreichs Handballfrauen in der EM-Qualifikation nicht erfüllt. Drei Tage nach der 24:29-Niederlage in Wien mussten sich Johanna Reichert und Co. am Samstag den favorisierten Ibererinnen auch in Algeciras mit 24:34 (12:15) geschlagengeben, davon unberührt sind die Chancen auf ein Ticket für die Endrunde aber weiter sehr gut.

0 Kommentare

Vor vollem Haus im Süden Andalusiens zeichnete sich die rot-weiß-rote Niederlage recht früh ab. Konnte man in Wien zumindest in der ersten Hälfte überzeugen und mit einer 12:10-Führung in die Kabine gehen, lief man diesmal von Beginn an einem Rückstand nach. Der betrug zeitweise bis zu fünf Tore, immerhin konnte die Truppe von Trainerin Monique Tijsterman aber mehrmals verkürzen und die Partie zumindest offen halten.

  Nach zehn Minuten der zweiten Hälfte musste man aber alle Hoffnung fahren lassen. Spanien zog auch trotz Unterzahl Tor um Tor davon, lag in der 40. Minute erstmals mit acht Treffern im Plus und hatte damit die Vorentscheidung herbeigeführt. Tijsterman nützte die Gelegenheit, um auch unerfahreneren Akteurinnen Einsatzzeit zu verschaffen, Spanien, mehrfacher Medaillengewinner bei Großereignissen, spielte den Sieg locker über die Zeit.

EM-Ticket winkt im April
Während das makellose Spanien damit sein Ticket für die Endrunde in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei (3. bis 20. Dezember) löste, muss Österreich noch bis zu den abschließenden Spielen in Israel (9. April) und in Linz gegen Griechenland (12. April) warten. Mit aktuell vier Punkten aus vier Spielen ist Rot-Weiß-Rot aber auf bestem Wege. Neben den Top 2 der Gruppe qualifizieren sich auch die vier besten Dritten. Wo die Israel-Partie stattfindet, ist aktuell freilich offen. Die zwei Duelle zwischen Israel und Griechenland in dieser Woche wurden angesichts der Eskalation im Nahen Osten auf ein unbestimmtes Datum verschoben.

Sport-Mix
07.03.2026 21:59
