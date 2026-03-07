EM-Quali: ÖHB-Frauen in Spanien chancenlos

EM-Ticket winkt im April

Während das makellose Spanien damit sein Ticket für die Endrunde in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei (3. bis 20. Dezember) löste, muss Österreich noch bis zu den abschließenden Spielen in Israel (9. April) und in Linz gegen Griechenland (12. April) warten. Mit aktuell vier Punkten aus vier Spielen ist Rot-Weiß-Rot aber auf bestem Wege. Neben den Top 2 der Gruppe qualifizieren sich auch die vier besten Dritten. Wo die Israel-Partie stattfindet, ist aktuell freilich offen. Die zwei Duelle zwischen Israel und Griechenland in dieser Woche wurden angesichts der Eskalation im Nahen Osten auf ein unbestimmtes Datum verschoben.