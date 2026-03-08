LIVE: Hamilton übernimmt Führung, Mercedes lauert

Mit einem überlegenen Vorsprung hat sich Mercedes die erste Poleposition in der neuen Formel-1-Ära gesichert. George Russell behielt am Samstag im Melbourne-Qualifying vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli (+0,293 Sek.) die Oberhand und bugsierte sich in die Favoritenrolle für den Großen Preis von Australien. Red-Bull-Pilot Isack Hadjar lag als Dritter bereits 0,785 Sek. zurück, Max Verstappen erlebte hingegen einen heftigen Unfall.