LIVE: Hamilton übernimmt Führung, Mercedes lauert
F1-Auftakt im Ticker
Am Albert Park Circuit werden heute die ersten Punkte der Formel-1-Saison vergeben. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit einem überlegenen Vorsprung hat sich Mercedes die erste Poleposition in der neuen Formel-1-Ära gesichert. George Russell behielt am Samstag im Melbourne-Qualifying vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli (+0,293 Sek.) die Oberhand und bugsierte sich in die Favoritenrolle für den Großen Preis von Australien. Red-Bull-Pilot Isack Hadjar lag als Dritter bereits 0,785 Sek. zurück, Max Verstappen erlebte hingegen einen heftigen Unfall.
