Kollision im Zillertal forderte vier Verletzte

Es war offenbar ein Fehler beim Einbiegen in die Zillertal Bundesstraße, der am Samstag einen Verkehrsunfall bei Schlitters auslöste. Vier beteiligte Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Die Autos wurden total demoliert.
Am Samstag gegen 17.45 Uhr lenkte ein 36-jähriger Chinese in Schlitters einen Pkw auf der Dorfstraße in östliche Richtung und wollte in Richtung talauswärts nach links in die B169 einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger deutscher Autolenker auf der Bundesstraße in Richtung taleinwärts.
Fahrzeuge prallten im rechten Winkel zusammen
Im Zuge des Einbiegemanövers kam es schließlich zu einer rechtwinkeligen Kollision der Fahrzeuge, wodurch sich die beiden Unfalllenker und die jeweils mitfahrenden Beifahrerinnen erhebliche Verletzungen zuzogen.
Insassen ins Krankenhaus Schwaz gebracht
Alle vier Fahrzeuginsassen wurden nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur genaueren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr über das Ortsgebiet Schlitters umgeleitet werden. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.