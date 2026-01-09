Vorschlag aus Wien sorgt in NÖ für Stirnrunzeln

„Bei der medizinischen Behandlung von Patienten darf der Meldezettel keine Rolle spielen. Unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat klargemacht, womit man rechnen muss, wenn unsere niederösterreichischen Landsleute benachteiligt werden. Die Klage für einen Patienten aus dem Bezirk Mistelbach zeigt deutlich, dass wir uns so etwas nicht gefallen lassen“, erklärt ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl. Die Wiener Stadtregierung erklärte nun, dass man auf diese Klage „gelassen reagiert“.