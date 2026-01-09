Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gastpatienten-Streit

Vorschlag aus Wien sorgt in NÖ für Stirnrunzeln

Niederösterreich
09.01.2026 13:20
Die Versorgung von Patienten in der Ostregion sorgt für heftige Polit-Debatten (Symbolbild).
Die Versorgung von Patienten in der Ostregion sorgt für heftige Polit-Debatten (Symbolbild).(Bild: Imre Antal)

Bundesweit vier Gesundheitsregionen schlägt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) jetzt vor. ÖVP-Konter aus Niederösterreich: „Es gibt bereits im Strukturplan Gesundheit vier Gesundheitsregionen.“

0 Kommentare

„Bei der medizinischen Behandlung von Patienten darf der Meldezettel keine Rolle spielen. Unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat klargemacht, womit man rechnen muss, wenn unsere niederösterreichischen Landsleute benachteiligt werden. Die Klage für einen Patienten aus dem Bezirk Mistelbach zeigt deutlich, dass wir uns so etwas nicht gefallen lassen“, erklärt ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl. Die Wiener Stadtregierung erklärte nun, dass man auf diese Klage „gelassen reagiert“.

Wirbel um abgesagten OP-Termin
Der Hintergrund für den aktuellen Rechtsstreit: Monatelang hat sich der Weinviertler auf einen fix vereinbarten Operationstermin in Wien vorbereitet, der dann aber kurzfristig abgesagt wurde. Hackl weiter: „Nur weil er Niederösterreicher ist. Ausländische Staatsbürger mit Wiener Hauptwohnsitz werden in Wiener Spitälern aber behandelt. Das ist verrückt.“

Lesen Sie auch:
Wiens Stadtrat Hacker und Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner: Der Streit um Kosten ...
Operation abgesagt
Erster Gastpatient aus NÖ klagt die Stadt Wien
08.01.2026

Der neue Vorschlag von Wiens Bürgermeister, Gesundheitsregionen einzuführen, sorgt indes für Stirnrunzeln. „Im österreichischen Strukturplan Gesundheit wird in vier Gesundheitsregionen gedacht. Auf dessen Basis setzt der regionale Strukturplan Gesundheit pro Bundesland auf. Der Vorschlag aus Wien macht nichts besser - er würde womöglich neue Grenzen ziehen und Bundesländer zerschneiden“, warnt Klubobmann Hackl.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.934 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.015 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
97.563 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf