Kleine Patienten, große Freude mit Puppenspende

Eine etwas andere Benefiz-Aktion zugunsten der Kinderklinik in Innsbruck hat die Herzen vieler gerührt. Die Verantwortlichen ziehen nun eine erfreuliche Zwischenbilanz und sind zuversichtlich, dass 2026 ein gutes Puppenjahr wird.
Es ist eine verblüffend einfache Idee mit enormer Wirkung. Selbst gestaltete Puppen begleiten an der Kinderklinik in Innsbruck die jungen Patienten durch eine schwere Zeit. „Den Kindern tut die Ablenkung beim Gestalten ihrer ganz persönlichen Puppe sehr gut. Und wir sind froh, den rund 6500 Mädchen und Buben, die wir pro Jahr in unserem Haus betreuen, mit diesem Angebot eine kleine Freude bereiten zu können“, berichtet Thomas Müller, Direktor der Kinderklinik I in Innsbruck.
Viele Tirolerinnen und Tiroler als Unterstützer
Im November berichtete die „Krone“ über die Fortsetzung dieser charmanten Benefiz-Aktion, für die der Verein „Freunde der Kinderklinik Innsbruck“ mit Unterstützung des „Netzwerk Tirol hilft“ seither Spenden sammelt. „Pro Jahr brauchen wir etwa 1000 bis 1200 Puppen-Rohlinge, um den Bedarf zu decken“, beschreibt Netzwerk-Koordinator Herbert Peer die Dimensionen.
Für heuer konnten wir dank Unterstützung von Firmen und Einzelpersonen schon einen großen Teil des Bedarfs ausfinanzieren.
Herbert Peer, Koordinator „Netzwerk Tirol hilft“
Bild: Johanna Birbaumer
Was Peer freut: „Für das heurige Jahr haben wir bereits 75 Prozent ausfinanziert. Firmen unterstützen uns dabei, aber auch viele Privatpersonen. Es ist eine große Freude zu sehen, wie gerne die Tirolerinnen und Tiroler helfen.“ Peer ist zuversichtlich, dass auch die restlichen 25 Prozent der benötigten Puppen noch Spender finden. „Hunderte Rohlinge konnten wir dank der bisherigen Spenden schon bestellen“, erläutert Peer.
Gebraucht in Tirol, hergestellt in Tirol
15 Euro kostet eine Puppe. Hergestellt werden die kleinen Glücksbringer von den ARTIS-Betrieben in Innsbruck, die Menschen auf dem Weg zurück ins Berufsleben begleiten. „Die Benefiz-Aktion ist so doppelt in Tirol wirksam“, freut sich Kinderklinik-Direktor Thomas Müller.
