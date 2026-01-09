Kleine Patienten, große Freude mit Puppenspende

Es ist eine verblüffend einfache Idee mit enormer Wirkung. Selbst gestaltete Puppen begleiten an der Kinderklinik in Innsbruck die jungen Patienten durch eine schwere Zeit. „Den Kindern tut die Ablenkung beim Gestalten ihrer ganz persönlichen Puppe sehr gut. Und wir sind froh, den rund 6500 Mädchen und Buben, die wir pro Jahr in unserem Haus betreuen, mit diesem Angebot eine kleine Freude bereiten zu können“, berichtet Thomas Müller, Direktor der Kinderklinik I in Innsbruck.