Bunte Puppen sind Begleiter in schweren Zeiten

Alex ist einer von 6500 kleinen Patienten, die jedes Jahr an der Kinderklinik in Innsbruck betreut werden. Manche der Kinder müssen Wochen oder Monate im Spital verbringen, andere kommen aufgrund von chronischen Leiden immer wieder. Um ihnen eine willkommene Ablenkung vom Spitalalltag zu verschaffen, hat der Verein „Freunde der Kinderklinik Innsbruck“ eine bezaubernde Idee aufgegriffen, die schon in den 1980er Jahren für Furore gesorgt hat. „Mit unseren Malpuppen konnten wir seit dem Neustart bereits Hunderten Kindern eine kleine Freude bereiten und deshalb wollen wir weitermachen“, ist Vereinsobmann Jürgen Beilein überzeugt, dass das Projekt Zukunft hat.