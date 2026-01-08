Betrüger luchste Opfer (53) Zehntausende Euro ab

Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum
Erneut zugeschlagen haben Betrüger! Dieses Mal erwischte es eine Tirolerin aus dem Bezirk Schwaz! Die Frau gab via Telefon mehrere Überweisungen in Höhe von mehreren Zehntausend Euro frei.
Die 53-jährige Mitarbeiterin eines Beherbergungsbetriebes im Bezirk Schwaz wurde am Sonntag von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Der Mann gab sich als Bankmitarbeiter aus und verleitete die Einheimische zu mehreren Zahlungen.
In Summe gab die Frau mehrere Überweisungen frei. In Summe beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.
