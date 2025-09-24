Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wetten, dass..?“

Samuel Koch kämpft nach Unfall um Gerechtigkeit

Society International
24.09.2025 14:19
Samuel Koch vor Gericht: Fast 15 Jahre nach seinem schweren Unfall bei „Wetten, dass..?“ kämpft ...
Samuel Koch vor Gericht: Fast 15 Jahre nach seinem schweren Unfall bei „Wetten, dass..?“ kämpft er in Kassel mit Anwalt Oliver Negele um die Anerkennung als Arbeitsunfall.(Bild: Andreas Arnold / dpa / picturedesk.com)

Vor dem Bundessozialgericht (BSG) in Kassel im deutschen Bundesland Hessen hat die Verhandlung über eine Versicherungsklage des Autors und Schauspielers Samuel Koch begonnen. 

0 Kommentare

Bei einem Stunt in der ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“ verunglückte Koch vor knapp 15 Jahren schwer. Seither ist der heute 37-Jährige querschnittsgelähmt. Das Gericht prüft, ob er als Wettkandidat der Sendung unfallversichert war.

Im Jahr 2020 beantragte Koch dem BSG zufolge, seinen Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft lehnte das ab. Koch klagte dagegen erfolglos vor dem Sozialgericht Mannheim. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg wies die Berufung zurück.

Gericht sieht vorwiegend eigenwirtschaftliches Interesse
Die Vorinstanzen entschieden, der Versicherungsschutz als Beschäftigter oder „Wie-Beschäftigter“ scheide aus. Koch habe als sein eigener Regisseur agiert, sein sechsköpfiges Wett-Team selbst zusammengestellt und mit ihm den Wettbeitrag organisiert. Auch bestehe kein Versicherungsschutz im Ehrenamt. Koch sei zwar für eine Anstalt des öffentlichen Rechts tätig gewesen. Mit dem ZDF hatte er einen Mitwirkendenvertrag ohne Bezahlung geschlossen. Aber sein Auftritt in der Sendung sei hauptsächlich durch sein eigenwirtschaftliches Interesse motiviert gewesen, sein Können zu präsentieren und bekannt zu werden.

Nach furchtbaren dem Unfall war der Schock groß – kurz darauf verkündete Thomas Gottschalk ...
Nach furchtbaren dem Unfall war der Schock groß – kurz darauf verkündete Thomas Gottschalk seinen Rücktritt nach mehr als 20 Jahren als Moderator der beliebten Samstagabendshow.(Bild: AP/Hermann J. Knippertz)

  Dagegen legte Koch Revision ein, über die nun das BSG entscheiden muss. Sollte der 37-Jährige damit erfolgreich sein, könnte er Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten.

Koch stürzte beim Salto über den vierten Wagen
Koch hatte in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ gewettet, mit Sprungstiefeln im Vorwärtssalto nacheinander fünf ihm entgegen fahrende Pkw zunehmender Größe überwinden zu können. In der Livesendung am 4. Dezember 2010 stürzte der damals 23-Jährige bei dem Salto über das vierte Fahrzeug, das von seinem Vater gesteuert wurde. Dabei zog er sich eine Querschnittslähmung zu.

Lesen Sie auch:
Lässt sich nicht unterkriegen: Samuel Koch ist Schauspieler, Redner und Autor mehrerer Bücher.
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Samuel Koch: „Ich liebe alles, was anders ist“
07.01.2024
„Ihr seid verrückt“
„Masked Singer“: Samuel Koch als Phönix demaskiert
07.11.2021

Der Unfall führte zum Abbruch der Sendung. Kurz darauf verkündete Thomas Gottschalk seinen Rücktritt nach mehr als 20 Jahren als Moderator der beliebten Samstagabendshow. Dieser war allerdings nur vorübergehend. Gottschalk übernahm die Show später wieder, bevor er sie endgültig Ende 2023 verließ. Die letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Gottschalk fand am 25. November 2023 statt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
222.816 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
187.024 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.879 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1814 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1619 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Society International
„Wetten, dass..?“
Samuel Koch kämpft nach Unfall um Gerechtigkeit
Glööckler-Forderung
Auch Männer sollen Weinkönigin werden können!
Geheime Geburt?
Fans sicher: Rihanna hat Mädchen – Name schockt!
„Upgrade eingespielt“
Carmen Geiss legt sich nach Hirn-OP mit Hatern an
Kritik von Trump
Jimmy Kimmel kämpfte bei Comeback mit Tränen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf