Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Maresca-Nachfolger

Chelsea holt Trainer Rosenior von Racing Straßburg

Premier League
06.01.2026 12:08
Liam Rosenior
Liam Rosenior(Bild: AFP/ROMEO BOETZLE)

Chelsea hat Liam Rosenior als neuen Cheftrainer engagiert und mit einem Langzeitvertrag an sich gebunden.

0 Kommentare

Der 41-jährige Engländer wurde vom französischen Verein Racing Straßburg abgeworben und erhielt einen Vertrag bis Juni 2032, gab der Klub aus London am Dienstag bekannt. Rosenior folgt auf Enzo Maresca, von dem sich Chelsea am Neujahrstag getrennt hatte.

„Geehrt und demütig“
„Ich bin zutiefst geehrt und demütig. Das ist ein Verein mit einem einzigartigen Geist und einer stolzen Geschichte voller Trophäengewinne“, erklärte Rosenior. Er war seit Juli 2024 Trainer von Racing Straßburg und führte die Mannschaft aus dem Elsass in der vergangenen Saison auf Platz sieben in der französischen Meisterschaft und erstmals seit 19 Jahren in den Europacup.

Lesen Sie auch:
Aus und vorbei: Enzo Maresca muss gehen.
Kommt jetzt Glasner?
Trainer-Knall! Topklub Chelsea zieht die Reißleine
01.01.2026

Chelsea ist sein erster Klub in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bisher lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte. Bei Derby County war er davor Co- und Interimstrainer. Der US-Unternehmer Todd Boehly ist Mitbesitzer sowohl von Racing Straßburg als auch des FC Chelsea.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
131.665 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
110.273 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.196 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Premier League
„Sind am Überlegen“
Bayern-Boss droht mit großem Fan-Ausschluss!
Kimmich befragt
Bester Mitspieler? „David Alaba als Gesamtpaket“
Klubs bestätigen:
Dortmund-Stürmer wechselt zu Ilzers TSG Hoffenheim
Wechsel steht bevor
ÖFB-Held Gregoritsch kurz vor Rückkehr zu Ex-Klub
„Mein Traumverein“
Brisante Aussage! Bayern-Kicker nennt Wechselziel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf