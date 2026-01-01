Premier League: Bahnt sich ein Trainer-Knall an?

Bahnt sich ein Trainer-Knall in der Premier League an? Nach den jüngsten enttäuschenden Ergebnissen steht Enzo Maresca beim FC Chelsea offenbar vor dem Aus.
Wie unter anderem der „Guardian“ berichtet, wackelt der Trainerstuhl von Enzo Maresca gewaltig. Es heißt sogar, der 45-jährige Italiener steht beim FC Chelsea kurz vor dem Rauswurf.
Das Verhältnis zwischen Maresca und den Klub-Eigentümern gilt schon länger als zerrüttet. Nun hat der Cheftrainer offenbar endgültig das Vertrauen verloren.
Auf Rang fünf abgerutscht
Der Klub-Weltmeister musste am Dienstag den nächsten herben Rückschlag hinnehmen: Nach einem 2:2 gegen Bournemouth hat Chelsea nur eines der jüngsten sieben Ligaspiele gewonnen und rutschte somit auf Rang fünf ab.
Die Spannungen und Zweifel bei den „Blues“ nehmen zu. Gut möglich, dass Maresca, der immer wieder als heißer Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt wird, schon bald seinen Posten in London räumen muss ...
