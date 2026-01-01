Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr-Großeinsatz

Drei Verletzte bei Brand in Tiroler Wohnanlage

Tirol
01.01.2026 08:26
Mitten in der Nacht brach das Feuer aus.
Mitten in der Nacht brach das Feuer aus.(Bild: ZOOM Tirol)

Brenzliger Einsatz für unzählige Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag in Schwaz! In einem Mehrparteienhaus brach Feuer aus. Drei Personen wurden dabei verletzt. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Leitstelle Tirol blickt auf eine ereignisreiche Nacht zurück.

0 Kommentare

Mitten in Schwaz brach gegen 1 Uhr in der Silvesternacht ein Feuer in einer Wohnanlage aus. Zahlreiche Feuerwehren rückten an, um den Brand zu bekämpfen. 

Durch das Feuer wurden drei Personen verletzt und ins Spital gebracht. Neun Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. 

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

„Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen wir nicht“, schildert Polizeipressesprecher Stefan Eder gegenüber der „Krone“. Entsprechende Ermittlungen laufen jedoch.

Leitstelle Tirol verzeichnete mehr Einsätze als im Jahr zuvor
Dass es in der Silvester für die Blaulichtorganisationen mehr zu tun gibt, ist nichts Neues. Die Leitstelle Tirol zog auch heuer wieder Bilanz. Insgesamt gingen über 500 Einsatzmeldungen ein – das sind um knapp 150 mehr als noch im Vorjahr. 170 mal betraf es die Feuerwehr (gut 100 Einsätze mehr). Die Bergrettung musste elf Mal ausrücken, die Gesundheitsberatung wurde 37 Mal kontaktiert.

Zitat Icon

Die Silvesternacht war geprägt von Brandeinsätzen, Alkoholintoxikationen, Verletzungen durch Feuerwerkskörper oder Raufhandel sowie einen Sucheinsatz.

Leitstelle Tirol

Rettung am öftesten im Einsatz
Die meisten Einsätze hatte wie gewohnt der Rettungsdienst zu verzeichnen. Mit 298 liegt man damit nur unwesentlich über dem Ergebnis des Vorjahres (289). „Die Silvesternacht war geprägt von Brandeinsätzen, Alkoholintoxikationen, Verletzungen durch Feuerwerkskörper oder Raufhandel sowie einen Sucheinsatz. Im Dienst der Leitstelle Tirol standen 12 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen„, so die Leitstelle.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
362.956 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
174.726 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
125.503 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf