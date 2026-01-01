Drei Verletzte bei Brand in Tiroler Wohnanlage

Brenzliger Einsatz für unzählige Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag in Schwaz! In einem Mehrparteienhaus brach Feuer aus. Drei Personen wurden dabei verletzt. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Leitstelle Tirol blickt auf eine ereignisreiche Nacht zurück.
Mitten in Schwaz brach gegen 1 Uhr in der Silvesternacht ein Feuer in einer Wohnanlage aus. Zahlreiche Feuerwehren rückten an, um den Brand zu bekämpfen.
Durch das Feuer wurden drei Personen verletzt und ins Spital gebracht. Neun Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.
„Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen wir nicht“, schildert Polizeipressesprecher Stefan Eder gegenüber der „Krone“. Entsprechende Ermittlungen laufen jedoch.
Leitstelle Tirol verzeichnete mehr Einsätze als im Jahr zuvor
Dass es in der Silvester für die Blaulichtorganisationen mehr zu tun gibt, ist nichts Neues. Die Leitstelle Tirol zog auch heuer wieder Bilanz. Insgesamt gingen über 500 Einsatzmeldungen ein – das sind um knapp 150 mehr als noch im Vorjahr. 170 mal betraf es die Feuerwehr (gut 100 Einsätze mehr). Die Bergrettung musste elf Mal ausrücken, die Gesundheitsberatung wurde 37 Mal kontaktiert.
Die Silvesternacht war geprägt von Brandeinsätzen, Alkoholintoxikationen, Verletzungen durch Feuerwerkskörper oder Raufhandel sowie einen Sucheinsatz.
Leitstelle Tirol
Rettung am öftesten im Einsatz
Die meisten Einsätze hatte wie gewohnt der Rettungsdienst zu verzeichnen. Mit 298 liegt man damit nur unwesentlich über dem Ergebnis des Vorjahres (289). „Die Silvesternacht war geprägt von Brandeinsätzen, Alkoholintoxikationen, Verletzungen durch Feuerwerkskörper oder Raufhandel sowie einen Sucheinsatz. Im Dienst der Leitstelle Tirol standen 12 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen„, so die Leitstelle.
