Drei Verletzte bei Brand in Tiroler Wohnanlage

Leitstelle Tirol verzeichnete mehr Einsätze als im Jahr zuvor

Dass es in der Silvester für die Blaulichtorganisationen mehr zu tun gibt, ist nichts Neues. Die Leitstelle Tirol zog auch heuer wieder Bilanz. Insgesamt gingen über 500 Einsatzmeldungen ein – das sind um knapp 150 mehr als noch im Vorjahr. 170 mal betraf es die Feuerwehr (gut 100 Einsätze mehr). Die Bergrettung musste elf Mal ausrücken, die Gesundheitsberatung wurde 37 Mal kontaktiert.