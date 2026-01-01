Wo die Götter wohnen: Eine Reise nach Südindien

Die Sprache Tamil ist so alt wie SanskritVor dem Kapaleeshwara-Tempel treffen wir ein frisch vermähltes Paar, das seinen Segen empfangen möchte, ein zentraler Schritt im traditionellen Hochzeitsritual. Die junge Frau zeigt stolz ihren Zehenring, Symbol ihrer lebenslangen Verbundenheit, den sie erst im Todesfall ihres Mannes ablegt. Der Tempel ist Shiva geweiht, und Spiritualität prägt das Leben der Menschen hier tief: Der tägliche Austausch mit den Göttern ist für viele unverzichtbar. Neben den unzähligen Gottheiten verehren viele Familien zusätzlich einen persönlichen Schutz- oder Hausgott. In Tamil Nadu leben etwa 89,2% Hindus, 5,86% Muslime und 6,12% Christen.