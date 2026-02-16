Olympia: Märchen mit Gold, Playboy und WhatsApp

„Da lagen die Nerven blank“

„Die Wege, die wir gegangen sind, haben sich ausgezahlt. Danke an alle, die mir geholfen und an mich geglaubt haben, ich bin von jeder Seite perfekt unterstützt worden.“ Man könnte 2018 als Trauma, als Fluch bezeichnen. Flock und ihr Team taten das aber nicht. „Wir haben der Sache einen anderen Titel verpasst: Olympia war eine offene Geschichte, die wir fertig schreiben wollten.“ Die größte Nervosität verspürte Flock vor dem dritten der vier Durchgänge. „Da lagen die Nerven blank. Dann hatte ich einen Puffer, konnte loslassen und hab den vierten Lauf wirklich genossen.“ Im Mixed-Bewerb gestern Abend mit Samuel Maier reichte es dann nur zu Rang neun.