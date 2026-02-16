Saison-Dominatorin weint in den Armen ihres Vaters

„Ich muss stolz auf diese Medaille sein“

„Diese Erfahrungen und Ergebnisse werden mir helfen, mehr Selbstvertrauen für die nächsten Wettkämpfe zu gewinnen“, erklärte sie. „Ich muss stolz auf diese Medaille sein, denn mein letzter Sprung zeigt, dass ich in der Lage bin, all den Stress und alles, was mir widerfährt, zu bewältigen.“