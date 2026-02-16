Saison-Dominatorin weint in den Armen ihres Vaters

Große Enttäuschung bei Nika Prevc! Nach dem Olympia-Bewerb auf der Großschanze am Sonntag weinte die Saison-Dominatorin wie schon vor wenigen Tagen bittere Tränen in den Armen ihres Vaters Dare.
Kaum zu glauben: Für die große Favoritin aus Slowenien enden die Skisprung-Einzelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen ohne die so ersehnte Goldmedaille. Am Sonntag beim Springen von der Großschanzen kam Prevc „nur“ auf Rang drei.
Zuvor hatte sie Silber von der Normalschanze geholt. In beiden Springen musste die 20-Jährige überraschend der Norwegerin Anna Odine Stroem zum Sieg gratulieren.
13 (!) Weltcupsiege in der laufenden Saison
Zwar gab es im Mixed-Wettbewerb unter anderem an der Seite ihres Bruders Domen Prevc Gold. Den großen Traum vom Einzelgold erfüllte sich die Slowenin, die in dieser Saison bereits 13 (!) Weltcupsiege gefeiert hatte, aber nicht.
„Ich muss stolz auf diese Medaille sein“
„Diese Erfahrungen und Ergebnisse werden mir helfen, mehr Selbstvertrauen für die nächsten Wettkämpfe zu gewinnen“, erklärte sie. „Ich muss stolz auf diese Medaille sein, denn mein letzter Sprung zeigt, dass ich in der Lage bin, all den Stress und alles, was mir widerfährt, zu bewältigen.“
