Messerattacke: Tochter ließ Mutter um Gnade flehen

Es müssen dramatische Momente gewesen sein im vergangenen Juli in Graz: Mit einem Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen, spitzen Klinge bedrohte eine Ukrainerin ihre Mutter. Sie zwang sie, sich hinzuknien, zu beten, um ihr Leben zu flehen. Und sie verlangte von der 49-Jährigen, zuzugeben, dass sie schuld daran sei, dass ihr die Obsorge für die sechsjährige Tochter entzogen worden war.