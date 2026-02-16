Messerattacke: Tochter ließ Mutter um Gnade flehen

Vollkommen eskaliert ist ein Obsorgestreit um eine Sechsjährige zwischen der ukrainischen Mama und der Großmutter. Die 27-Jährige gab der 49-Jährigen die Schuld daran, dass die Tochter nicht mehr bei ihr lebte, und attackierte sie mit einem Messer: Anklage wegen Mordversuchs!
Es müssen dramatische Momente gewesen sein im vergangenen Juli in Graz: Mit einem Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen, spitzen Klinge bedrohte eine Ukrainerin ihre Mutter. Sie zwang sie, sich hinzuknien, zu beten, um ihr Leben zu flehen. Und sie verlangte von der 49-Jährigen, zuzugeben, dass sie schuld daran sei, dass ihr die Obsorge für die sechsjährige Tochter entzogen worden war.
Das kleine Mädchen musste, eingesperrt in ihrem Zimmer, mitanhören, wie seine Mutter die Oma zwang, sich hinzuknien und in Todesangst um Gnade zu betteln. Laut Anklage befand sich die 27-Jährige in einem höchst aggressiven Zustand. Nicht einmal die panischen Schreie ihrer Tochter aus dem Kinderzimmer hielten sie davon ab, auf ihre Mutter einzustechen.
Flucht aus dem Schlafzimmerfenster
Die 49-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand, als sie einen Messerstich in den Hals abwehrte. Als sich die Großmutter daraufhin am Boden abstützte, stach ihr die Tochter ins linke Schulterblatt. Trotz der Verletzungen gelang es der Frau, aus dem Schlafzimmerfenster im Erdgeschoß zu flüchten und um Hilfe zu rufen.
Als die Polizei eintraf, behauptete die Angeklagte, ein fremder Mann sei in der Wohnung gewesen, habe ihre Mutter attackiert und sei davongelaufen. Laut psychiatrischem Gutachten leidet die Ukrainerin unter anderem an einer psychischen Verhaltensstörung durch Alkoholmissbrauch. Auch zur Tatzeit war sie betrunken.
Obsorge für Tochter entzogen
Wegen des Ukraine-Krieges kam die Familie mit der damals zweijährigen Tochter Ende 2022 nach Österreich. Zwei Jahre danach wurde der 27-Jährigen die Obsorge für ihre Tochter entzogen, die Großmutter kümmerte sich fortan um das Kind. Am Montag wird der jungen Frau in Graz wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht. Eine Einweisung wegen Fremdgefährdung wurde beantragt.
