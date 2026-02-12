Die fünfte Jahreszeit

Pless repräsentieren Winter und Kälte. Ein weiterer, über 100 Jahre alter Brauch sind die verkleideten Maschkera Fischer, die an der Angelschnur Süßigkeiten oder Heringe mit Wäscheklammern befestigt haben, welche die Kinder mit dem Mund erwischen müssen. Das „Maschkera-Gehen“ wiederum ist ein lebendiger Brauch, der von privaten Gruppen ausgeübt wird, ein aktuelles Szenenspiel – wie ein Spiegel, der zeigt, was schiefläuft, etwa in der Gesundheitspolitik, aber auch Trump war schon Thema solcher Auftritte“Gefürchtet“ ist auch das Verlesen der sogenannten Faschingsbriefe. Das ganze Jahr über werden „Verfehlungen“ gesammelt und dann der versammelten Zuhörerschaft zur Kenntnis gebracht.