Feller mit dabei! ÖSV-Legende nennt Gold-Favoriten

Wer gewinnt heute (ab 10 Uhr live im sportkrone.at-Ticker) den Olympia-Slalom der Herren? ÖSV-Legende und „Krone“-Kolumnist Reinfried Herbst hat vor allem drei Läufer auf der Rechnung. Darunter auch Manuel Feller.
„Der Slalom ist die Disziplin mit den meisten Medaillenanwärtern. In Bormio noch mehr als sonst. Der Hang ist mit den Jänner-Klassikern nicht vergleichbar, da könnten einige zuschlagen, die da nicht vorne waren“, so Herbst.
Ale Lie McGrath: Er hat diese Saison die meisten Stockerlplätze, gewann Alta Badia, das von der Kontur her ähnlich ist.
Clement Noel: Der 15-fache Weltcupsieger hat einen enormen Grundspeed, gerade im Flachen.
Manuel Feller: Für ihn zählten heuer nur Kitzbühel und Olympia. Er war im Teambewerb sensationell. Ihm wird das liegen!
Lucas Pinheiro Braathen: Er nimmt die Energie vom RTL-Gold mit.
Henrik Kristoffersen: Seit Jahren Weltspitze, aber er fühlt sich auf steilen Hängen wohler.
Loic Meillard: Er ist ein Schleicher, fährt feinfühlig, das könnte passen.
Timon Haugan: Er ist brutal konstant, aber meist etwas hinterm Stockerl.
Paco Rassat: Er hat in Adelboden und Gurgl gewonnen, aber das waren schwierige Hänge.
Michael Matt: Ihm sollte das Gelände liegen. Dem Teambewerb nach hat er auch das Set-up dafür.
Eduard Hallberg: Er hat heuer immer wieder aufgezeigt, aber auch im Steilen.
Fabio Gstrein: Der Teambewerb war gut.
Marco Schwarz: Bisher hat es nicht gepasst. Vielleicht hilft im Slalom die geringe Erwartung.
Linus Straßer, Tanguy Nef, Alex Vinatzer
