Feller mit dabei! ÖSV-Legende nennt Gold-Favoriten

Ale Lie McGrath: Er hat diese Saison die meisten Stockerlplätze, gewann Alta Badia, das von der Kontur her ähnlich ist.

Clement Noel: Der 15-fache Weltcupsieger hat einen enormen Grundspeed, gerade im Flachen.

Manuel Feller: Für ihn zählten heuer nur Kitzbühel und Olympia. Er war im Teambewerb sensationell. Ihm wird das liegen!