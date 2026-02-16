Salzburger wandern vom Gebirge ins Flachland

Skidata plant Abbau von Mitarbeitern in Grödig
Was der Betrieb vorhat
Das Land Salzburg wuchs im vergangenen Jahr um knapp 1000 Einwohner. Das sind so wenige Neu-Salzburger wie lange nicht. Zwei Gebirgsgaue verlieren an Bevölkerung. Während das für einen der beiden schon länger geht, ist es für den zweiten eine neue Entwicklung ...
Die Salzburger wandern aus den Gebirgsgauen ins Flachland. Zu diesem Schluss muss kommen, wer sich die neuesten Bevölkerungszahlen ansieht, die die Statistik Austria vergangene Woche veröffentlicht hat. Denn während die Stadt Salzburg und ihr Umland weiter wachsen, hat neben dem Lungau mit dem Pinzgau mittlerweile ein zweiter Gebirgsgau einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Beim Lungau zieht sich das mit der Abwanderung schon länger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.