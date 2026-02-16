Salzburger wandern vom Gebirge ins Flachland

Die Salzburger wandern aus den Gebirgsgauen ins Flachland. Zu diesem Schluss muss kommen, wer sich die neuesten Bevölkerungszahlen ansieht, die die Statistik Austria vergangene Woche veröffentlicht hat. Denn während die Stadt Salzburg und ihr Umland weiter wachsen, hat neben dem Lungau mit dem Pinzgau mittlerweile ein zweiter Gebirgsgau einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Beim Lungau zieht sich das mit der Abwanderung schon länger.