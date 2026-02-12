Meine Fluss-Reise von Amsterdam nach Trier

Römisches Erbe zwischen Mauern und Mosel

In Trier legt das Schiff an in einer Stadt, die 16 v. Chr. als Augusta Treverorum gegründet wurde und zeitweise Kaiserresidenz des Römischen Reiches war. Keine gewachsene Kleinstadt, sondern ein bewusst geplantes römisches Zentrum. Als Augusta Treverorum war Trier Verwaltungssitz, Militärstandort und später Kaiserstadt. Die Porta Nigra markierte den nördlichen Zugang zur Stadt, die Kaiserthermen waren Teil eines groß angelegten urbanen Versorgungssystems. Noch heute folgt der Stadtgrundriss römischen Linien. Regionaltypisch ist der Viez, ein Apfelwein, der die Rolle des Weins im Alltag oft ersetzt.