Zlatan: „Nicht schlecht für einen Brasilianer“

Was locker begann, wurde schnell ein richtiges Projekt

Was mit lockeren Nachrichten – Trainingsfotos, spielerischen Scherzen und einer Skizze für ein fiktives Logo – begann, entwickelte sich schnell zu einem richtigen Projekt. Mit der Unterstützung von Øyvind und anderen Freunden wurde das Logo verfeinert, Aufkleber gedruckt, und Lucas selbst erhielt einige bei einem Ski-Event in Italien. Wenige Tage später verkündete er offiziell sein Comeback für Brasilien. Ohne Plan – nur voller Freude – wurde die Instagram-Seite ins Leben gerufen.