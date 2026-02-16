Vorteilswelt
Ronaldinho gratulierte

Zlatan: „Nicht schlecht für einen Brasilianer“

Olympia
16.02.2026 05:26
Schon bei der Eröffnungsfeier begeisterte Lucas Pinheiro Braathen mit seinem Outfit. Nach seinem ...
Schon bei der Eröffnungsfeier begeisterte Lucas Pinheiro Braathen mit seinem Outfit. Nach seinem Olympiasieg im Riesentorlauf ist er in Brasilien endgültig ein Star. Auch der frühere Fußball-Gigant Ronaldinho gratulierte ihm. Montag greift Pinheiro im Slalom nach der nächsten Medaille.(Bild: AP/Andreas Rentz)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Fußball-Legende Ronaldinho gratulierte Lucas Pinheiro Braathen zur ersten Goldenen von Brasilien bei Olympischen Winterspielen begeistert: „Glückwunsch, Lucas. Du bist ein Vorbild für uns alle.“ Der schwedische Fußball-König Zlatan Ibrahimovic grinste: „Nicht schlecht für einen Brasilianer.“ Die größten Anhänger kommen aber vom „Fan Club Lucas Brazil“, der 2023 in Sölden gegründet wurde.

0 Kommentare

Die Gratulation von Ronaldinho bedeutete Lucas Pinheiro alles. Er hatte in vergangenen Interviews immer wieder betont, wie sehr ihn Ronaldinhos Lebensfreude und Unangepasstheit geprägt haben. Der Offensivkünstler habe ihn darin bestärkt, seinen eigenen Weg zu gehen – auch im alpinen Skisport. Nun schloss sich mit Olympia-Gold ein Kreis. Und am Montag kann im Slalom schon die nächste Medaille für Pinheiro folgen.

„Lucas kann das Double holen“
Darka, slowakische Präsidentin des 2023 in Sölden gegründeten „Fan Club Lucas Brazil“, sagt: „Lucas ist in diesem Jahr so unglaublich konstant. Natürlich braucht es auch ein bisschen Glück, aber er kann wieder gewinnen und das Double holen.“

Die Geschichte des Fanklubs, der auf Instagram schon fast 10.000 Mitglieder hat, ist spannend. Alles begann in Sölden 2023, wo Lucas seinen unerwarteten Rücktritt verkündete – und bereits Gerüchte über ein Comeback Brasiliens die Runde machten. Während der Fanclub-Parade traf Darka vom Petra-Vlhova-Fanclub auf Øyvind Setnes, den Präsidenten des Fanclubs Feller Norwegen. Diese fröhliche Begegnung legte den Grundstein für eine Verbindung, die sich unerwartet zu etwas Größerem entwickeln sollte.

Mit der Startnummer eins fuhr Lucas Pinheiro Braathen zu Olympia-Gold im Riesentorlauf.
Mit der Startnummer eins fuhr Lucas Pinheiro Braathen zu Olympia-Gold im Riesentorlauf.(Bild: Christof Birbaumer)

Was locker begann, wurde schnell ein richtiges Projekt
Was mit lockeren Nachrichten – Trainingsfotos, spielerischen Scherzen und einer Skizze für ein fiktives Logo – begann, entwickelte sich schnell zu einem richtigen Projekt. Mit der Unterstützung von Øyvind und anderen Freunden wurde das Logo verfeinert, Aufkleber gedruckt, und Lucas selbst erhielt einige bei einem Ski-Event in Italien. Wenige Tage später verkündete er offiziell sein Comeback für Brasilien. Ohne Plan – nur voller Freude – wurde die Instagram-Seite ins Leben gerufen.

Darka erzählt: „Lucas war uns schon seit seinen Europa-Cup-Tagen bekannt, aber seine Energie, Originalität und Offenheit haben uns wirklich begeistert. Seine Persönlichkeit und seine Werte berühren uns tief – besonders diejenigen von uns, die mit jungen Menschen arbeiten und die Bedeutung authentischer Vorbilder verstehen. Wir glauben, dass Anfeuern Freude schenken und verbinden kann. Und genau darum geht es in diesem Verein.“

Dieser Sprung auf das Siegerpodest von Lucas Pinheiro ging um die Welt.
Dieser Sprung auf das Siegerpodest von Lucas Pinheiro ging um die Welt.(Bild: Christof Birbaumer)

Kursierende Perlenarmbänder
Die Gruppe bastelt auch sehr gerne Perlenarmbänder. Was als kleines Hobby einzelner Fans begann, hat sich zu einer richtigen Bewegung entwickelt. Diese handgefertigten Armbänder kursieren mittlerweile im gesamten Weltcup-Zirkus – von Fan zu Fan und manchmal sogar bis zu Lucas selbst. Präsidentin Darka: „Es ist eine herzliche Art geworden, neue Mitglieder im Club willkommen zu heißen.“

Regelmäßiger Sprachunterricht für den Fanclub
Und da Lucas in Brasilien immer bekannter wird, tauchen immer mehr Inhalte auf brasilianischem Portugiesisch auf – und nicht jeder spricht es. Deshalb hat sich ein Fan aus Rio angeboten, dem Fanclub die Grundlagen beizubringen: Fan-freundliche Ausdrücke, Podcast-Vokabular und die Sprache der Anfeuerungsrufe. Jetzt gibt es regelmäßigen Online-Unterricht. Und die brasilianische Nationalhymne hat der Fanclub natürlich auch schon gelernt. 

Olympia
16.02.2026 05:26
