Beliebter Ferlacher Parkplatz wird kostenpflichtig

Der Parkplatz bei der Ballspielhalle Ferlach ist nicht nur an den Wochenenden bei den Handballspielen und Nikolozugfahrten gut gefüllt, sondern auch unter der Woche. Denn viele Schüler und Lehrkräfte der naheliegenden HTL nutzen die Parkfläche seit Jahren kostenfrei. Doch damit ist mit heute, 1. Jänner, Schluss – der Parkplatz ist jetzt nämlich kostenpflichtig.