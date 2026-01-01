Beliebter Ferlacher Parkplatz wird kostenpflichtig

Künftig müssen HTL-Schüler in Ferlach fürs Parken bezahlen. Denn die Parkfläche bei der Ballspielhalle wird mit dem Jahreswechsel kostenpflichtig.
Der Parkplatz bei der Ballspielhalle Ferlach ist nicht nur an den Wochenenden bei den Handballspielen und Nikolozugfahrten gut gefüllt, sondern auch unter der Woche. Denn viele Schüler und Lehrkräfte der naheliegenden HTL nutzen die Parkfläche seit Jahren kostenfrei. Doch damit ist mit heute, 1. Jänner, Schluss – der Parkplatz ist jetzt nämlich kostenpflichtig.
Modernes System überwacht Parkplatz
Mittels Kamera wird die Ein- und Ausfahrt von Montag bis Freitag (von 8 bis 18 Uhr) genauestens überwacht. „Das digitale System berechnet daraus automatisch die Parkdauer“, heißt es seitens der Stadtgemeinde Ferlach. Die Bezahlung kann auch online erfolgen. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist die Parkfläche übrigens weiterhin kostenlos nutzbar.
Auch für die Schüler der HTL Ferlach hat die Gemeinde eine Lösung gefunden. Sie können kostengünstige Dauerkarten kaufen.
