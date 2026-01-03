Vorteilswelt
Achten Sie auf guten Augenschutz in den Bergen!

Gesund
03.01.2026 10:00
Licht genießen, Augen schützen – eine Sonnenbrille filtert gefährliche UV‑Strahlen.
Licht genießen, Augen schützen – eine Sonnenbrille filtert gefährliche UV‑Strahlen.(Bild: Westend61 / Christian Vorhofer)

In alpinen Regionen ist die UV‑Strahlung deutlich intensiver als im Flachland. Pro 1000 Höhenmeter steigt sie im Schnitt um rund 10 bis 12 Prozent. Ein weiterer Faktor: Schnee und Eis reflektieren bis zu 90 Prozent des Sonnenlichts und können die Belastung für Haut und Augen nahezu verdoppeln.

Intensive Sonneneinstrahlung, Schneereflexion, Wind und Kälte setzen den Augen stark zu – besonders der Horn- und Netzhaut. Eine hochwertige Sonnen- oder Skibrille mit verlässlichem UV-Filter schützt nicht nur vor Blendung, sondern auch vor langfristigen Schäden, und sorgt für klare Sicht. „Mit jeder Höhenstufe nimmt die Intensität der Strahlung zu“, erklärt Fachoptiker Andreas Stastny aus Innsbruck.

Laut Global Solar UV-Index steigt die UV-Belastung pro 1000 Höhenmeter um rund 10 bis 12 Prozent. Schnee kann die Strahlung zusätzlich verdoppeln. Stastny empfiehlt daher: „Eine Sonnen- oder Skibrille sollte mindestens einen UV-Schutz bis 400 Nanometer bieten.“ Der Filter ist unsichtbar und kann in jedes Brillenglas integriert werden.

Auch Menschen mit Sehkorrektur müssen nicht auf Sicherheit verzichten. Moderne Sport- und Skibrillen gibt es in vielen Varianten:

  • OTG-Modelle (Over The Glasses): Sie lassen sich bequem über der Alltagsbrille tragen.
  • Clip-in-Systeme: Hier können individuelle Korrekturgläser eingesetzt werden.

Entscheidend ist eine präzise Anpassung, die sicheren Halt und verlässlichen UV-Schutz garantiert. 

Sicher sehen, besser fahren: Skibrille als unverzichtbarer Begleiter im Schnee.
Sicher sehen, besser fahren: Skibrille als unverzichtbarer Begleiter im Schnee.(Bild: WWW.FESENKO.PHOTO)

„Beim Wintersport sollte die Skibrille möglichst durchgehend getragen werden“, rät Stastny. Anders als normale Sonnenbrillen bestehen Skibrillen aus speziellen thermoplastischen Materialien, die besonders widerstandsfähig sind. Minusgrade, Stöße oder Schläge können ihnen kaum etwas anhaben. Zudem schützt die geschlossene Form zuverlässig vor Wind, Kälte und Feuchtigkeit. Damit dieser Rundumschutz optimal wirkt, sollte die Brille individuell an die Gesichtsform angepasst werden.

Für viele Bergsportler sind Kontaktlinsen eine Lösung. Sie beschlagen nicht, bieten maximale Bewegungsfreiheit und passen problemlos unter Helm oder Skibrille. Moderne Materialien sorgen für hohen Tragekomfort und gute Sauerstoffversorgung. Mit einer Sport- oder Skibrille mit UV-Schutz ist es ein umfassender Augenschutz.

Höhe als Faktor
UV-Strahlung in den Alpen

UV-Strahlung nimmt mit der Höhe zu: Pro 1000 Höhenmeter steigt die Intensität um etwa 10 bis 12 Prozent. Schnee reflektiert stark: Bis zu 80 Prozent der UV-Strahlung werden zurückgeworfen – doppelte Belastung für die Augen. 
Gefährdete Regionen: Besonders in den österreichischen Alpen ist die Strahlung im Winter extrem hoch. Empfohlener Schutz: Sonnen- oder Skibrillen mit UV-Filter bis mindestens 400 nm. Für Kinder besonders wichtig: Kinderaugen sind empfindlicher – daher immer mit geeigneter Brille schützen.

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
Wintersport
Achten Sie auf guten Augenschutz in den Bergen!
