Achten Sie auf guten Augenschutz in den Bergen!

UV-Strahlung nimmt mit der Höhe zu: Pro 1000 Höhenmeter steigt die Intensität um etwa 10 bis 12 Prozent. Schnee reflektiert stark: Bis zu 80 Prozent der UV-Strahlung werden zurückgeworfen – doppelte Belastung für die Augen.

Gefährdete Regionen: Besonders in den österreichischen Alpen ist die Strahlung im Winter extrem hoch. Empfohlener Schutz: Sonnen- oder Skibrillen mit UV-Filter bis mindestens 400 nm. Für Kinder besonders wichtig: Kinderaugen sind empfindlicher – daher immer mit geeigneter Brille schützen.