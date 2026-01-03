Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motorsport-Klassiker

Tiroler Tobias Ebster bei Dakar-Rallye Prolog-11.

Motorsport
03.01.2026 18:54
Tobias Ebster
Tobias Ebster(Bild: MCH Photography)

Der Tiroler Tobias Ebster hat am Samstag zum Auftakt der 48. Rallye Dakar bei den Motorrädern die Top-Ten nur knapp verpasst!

0 Kommentare

Der Vorjahres-Gesamtneunte bewältigte den 22 Kilometer langen Prolog in Yanbu in 12:16,4 Minuten als Elfter, wobei ihm 45 Sekunden auf den siegreichen spanischen KTM-Piloten Edgar Canet fehlten.

Ebster tritt beim Klassiker erstmals als Werksfahrer an, und zwar für das indische Team „Hero Motorsports Team Rally“. Die 1. Etappe am Sonntag verläuft über 305 Kilometer.

Mark Mateschitz auf Position 52
Bei den Autos setzte sich der Schwede Mattias Ekström mit Landsmann Emil Bergkvist in einem Ford durch. Mark Mateschitz alias Mark Mustermann mit Landsmann Michael Zajc kam bei seiner Dakar-Premiere 1:46 Minuten zurück auf Position 52.

Der Red-Bull-Milliardär tritt in der Topklasse T1 in einem 400 PS starken Toyota Hilux an. Debütantin Victoria Swarowski kam als Vic Flip mit dem Deutschen Stefan Henken in einem Can-Am Maverick R – einem Buggy mit rund 240 PS – auf Platz 127 (+3:29).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
214.744 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
200.424 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
177.846 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Motorsport
Motorsport-Klassiker
Tiroler Tobias Ebster bei Dakar-Rallye Prolog-11.
Gast bei Jännerrallye
Statt in der Wüste stand Walkner nur im Schnee
„Inkognito“ am Start
Mateschitz und Swarovski zeigen ihren Rallye-Look
Krone Plus Logo
Vor Jännerrallye:
Kult-Pilot verunfallt am Weg zum Kühlschrank!
Jännerrallye:
Teuflischer Start in Österreichs PS-Schneehölle

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf