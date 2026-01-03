Tiroler Tobias Ebster bei Dakar-Rallye Prolog-11.

Der Tiroler Tobias Ebster hat am Samstag zum Auftakt der 48. Rallye Dakar bei den Motorrädern die Top-Ten nur knapp verpasst!
Der Vorjahres-Gesamtneunte bewältigte den 22 Kilometer langen Prolog in Yanbu in 12:16,4 Minuten als Elfter, wobei ihm 45 Sekunden auf den siegreichen spanischen KTM-Piloten Edgar Canet fehlten.
Ebster tritt beim Klassiker erstmals als Werksfahrer an, und zwar für das indische Team „Hero Motorsports Team Rally“. Die 1. Etappe am Sonntag verläuft über 305 Kilometer.
Mark Mateschitz auf Position 52
Bei den Autos setzte sich der Schwede Mattias Ekström mit Landsmann Emil Bergkvist in einem Ford durch. Mark Mateschitz alias Mark Mustermann mit Landsmann Michael Zajc kam bei seiner Dakar-Premiere 1:46 Minuten zurück auf Position 52.
Der Red-Bull-Milliardär tritt in der Topklasse T1 in einem 400 PS starken Toyota Hilux an. Debütantin Victoria Swarowski kam als Vic Flip mit dem Deutschen Stefan Henken in einem Can-Am Maverick R – einem Buggy mit rund 240 PS – auf Platz 127 (+3:29).
