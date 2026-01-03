Das bedeutet der Angriff auf Venezuela für Europa

Fühlt sich Putin jetzt bestätigt?

Wenn Trump für sich das Recht beanspruche, den venezolanischen Präsidenten verhaften und außer Landes bringen zu dürfen, dann könne sich Russlands Machthaber Wladimir Putin in seiner eigenen Forderung bestätigt fühlen, einen Wechsel des Regimes in der Ukraine durchzusetzen, warnten am Samstag viele Politikerinnen und Politiker, wie der britische Labour-Abgeordnete John McDonnell. Trump selbst hatte bereits, wie auch Putin, Zweifel an der Legitimität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert. In der Ukraine hat es aufgrund des Kriegs seit 2019 keine Präsidentschaftswahlen mehr gegeben. Das Misstrauen der europäischen Regierungen über die wahren Motive hinter der widersprüchlichen US-Verhandlungsführung mit dem Kreml wächst jedenfalls weiter.