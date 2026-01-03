„Als Nicht-Tirolerin warst du nicht so wichtig“

„Die Eröffnungsfeier, die vielen Teams und Fahnen – das war schön, wird mir immer in Erinnerung bleiben“, schwelgt Josefa „Putzi“ Frandl in Erinnerung. Fast 70 Jahre ist es her, als die heute 95-Jährige in Cortina Silber im Riesentorlauf gewann – damals fanden die bis heute letzten Spiele in der italienischen Wintersport-Hochburg statt, im Februar sind die Weltbesten dann wieder in den Dolomiten zu Gast. „Es war sehr schwer, damals überhaupt in den Kader zu kommen. Vor allem als Nicht-Tirolerin“, lächelt die gebürtige Radstädterin. „Wenn man nicht aus Kitzbühel oder St. Anton war, war man nicht so wichtig.“