Rauferei! Goalie attackiert Ex-Profi mit Schläger

LIVE: Barcelona müht sich gegen Espanyol
La Liga
Wilde Szenen in der Stadthalle Althofen: Mit der Schlusssirene gingen die Akteure der Spitzenteams der Division I im Kärntner Eishockey – Althofen und Steindorf – aufeinander los. Sogar der heimische Goalie war mittendrin. Das sagen die Klub-Bosse nach dem Vorfall.
Emotionen pur beim Top-Duell zwischen Leader Althofen und den Gästen aus Steindorf, die nach Penaltyschießen mit 3:2 gewannen. Doch angesichts der wilden Szenen zum Ende der Overtime war das Ergebnis, das bei der Neuauflage der Vorjahres-Finalserie die erste Niederlage für die Gastgeber überhaupt bedeutete, nachher fast nebensächlich.
