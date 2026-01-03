Rauferei! Goalie attackiert Ex-Profi mit Schläger

Emotionen pur beim Top-Duell zwischen Leader Althofen und den Gästen aus Steindorf, die nach Penaltyschießen mit 3:2 gewannen. Doch angesichts der wilden Szenen zum Ende der Overtime war das Ergebnis, das bei der Neuauflage der Vorjahres-Finalserie die erste Niederlage für die Gastgeber überhaupt bedeutete, nachher fast nebensächlich.