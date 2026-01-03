Vorteilswelt
"Das ist ein No-Go"

Rauferei! Goalie attackiert Ex-Profi mit Schläger

Kärnten
03.01.2026 20:57
Im Infight: Benji Petrik und Alhofens Goalie Fabian Horn
Im Infight: Benji Petrik und Alhofens Goalie Fabian Horn

Wilde Szenen in der Stadthalle Althofen: Mit der Schlusssirene gingen die Akteure der Spitzenteams der Division I im Kärntner Eishockey – Althofen und Steindorf – aufeinander los. Sogar der heimische Goalie war mittendrin. Das sagen die Klub-Bosse nach dem Vorfall.

Emotionen pur beim Top-Duell zwischen Leader Althofen und den Gästen aus Steindorf, die nach Penaltyschießen mit 3:2 gewannen. Doch angesichts der wilden Szenen zum Ende der Overtime war das Ergebnis, das bei der Neuauflage der Vorjahres-Finalserie die erste Niederlage für die Gastgeber überhaupt bedeutete, nachher fast nebensächlich.

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Kärnten

