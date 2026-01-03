Liensberger nach Sturz: „Wir sind alle Mutige“

ÖSV-Ass Katharina Liensberger hat sich am Samstag erstmals zu ihrem schlimmen Sturz geäußert. „Natürlich ist es für mich eine große Herausforderung, die anstehenden Saison-Höhepunkte und vor allem die Olympischen Spiele zu verpassen“, meinte die Vorarlbergerin.
Liensberger verpasst wegen einer Schienbeinkopf-Fraktur, einem Meniskus- und Innenbandriss Olympia und den Rest der Saison.
Sie sei aber dankbar, dass sie so viele Jahre gesund auf Weltklasse-Niveau Skifahren durfte. „Viele meiner Kolleginnen mussten solche Situationen noch viel öfter durchstehen – wir sind alle Mutige! Das wird einem in solchen Situationen noch einmal neu bewusst“, so Liensberger.
Liensberger „liebevoll und kompetent versorgt“
Die 28-Jährige bedankte sich bei den Beteiligten für das rasche Handeln nach ihrem Sturz sowie beim „großartigen Team“ in der Klinik Hochrum bei Innsbruck. „Ich werde liebevoll und kompetent versorgt. Der Weg zur optimalen Heilung nimmt seinen Lauf! Ich bin zuversichtlich.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.