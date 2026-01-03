Vorteilswelt
Olympia-Traum geplatzt

Liensberger nach Sturz: „Wir sind alle Mutige“

Ski Alpin
03.01.2026 19:13
Katharina Liensberger
Katharina Liensberger(Bild: GEPA)

ÖSV-Ass Katharina Liensberger hat sich am Samstag erstmals zu ihrem schlimmen Sturz geäußert. „Natürlich ist es für mich eine große Herausforderung, die anstehenden Saison-Höhepunkte und vor allem die Olympischen Spiele zu verpassen“, meinte die Vorarlbergerin.

0 Kommentare

Liensberger verpasst wegen einer Schienbeinkopf-Fraktur, einem Meniskus- und Innenbandriss Olympia und den Rest der Saison.

Sie sei aber dankbar, dass sie so viele Jahre gesund auf Weltklasse-Niveau Skifahren durfte. „Viele meiner Kolleginnen mussten solche Situationen noch viel öfter durchstehen – wir sind alle Mutige! Das wird einem in solchen Situationen noch einmal neu bewusst“, so Liensberger.

Liensberger „liebevoll und kompetent versorgt“
Die 28-Jährige bedankte sich bei den Beteiligten für das rasche Handeln nach ihrem Sturz sowie beim „großartigen Team“ in der Klinik Hochrum bei Innsbruck. „Ich werde liebevoll und kompetent versorgt. Der Weg zur optimalen Heilung nimmt seinen Lauf! Ich bin zuversichtlich.“

