Mit neuem Lebensgefühl in das Jahr 2026 starten!

Gesund
01.01.2026 11:00
Stark, fit und entspannt – in wenigen Wochen können Sie sich diesen Wunsch erfüllen. Seien Sie ...
Stark, fit und entspannt – in wenigen Wochen können Sie sich diesen Wunsch erfüllen. Seien Sie dabei!(Bild: Krone Kreativ)

Neues Jahr – neues Lebensgefühl! Wünschen Sie sich das auch? Dann machen Sie mit bei Österreichs größter Gesundheitsaktion und starten Sie mit der „Krone“ in Ihr persönliches Gesundheitsjahr 2026! Fünf „Krone“-Experten helfen Ihnen auf Ihrem Weg zum Wohlfühl-Leben.

Gehen wir’s an, jetzt und gemeinsam! Dabei wird niemand alleingelassen. Denn zusammen mit fünf Top-Experten und der starken „Krone“-Community schaffen auch Sie es, Ihre gesunden Vorhaben umzusetzen, um schon in der warmen Jahreszeit Ihr „bestes Ich“ präsentieren zu können. Hand aufs Herz: Die Vorstellung, fit, gesund und hellwach in den Sommer zu starten, macht Lust auf positive Veränderung!

Top-Experten für Ihren Gesundheits-Erfolg
In den fünf großen Themenwelten Ernährung, Bewegung, mentale Stärke, Regeneration und Schlaf sowie Vorsorge begleitet die „Krone“ Sie auf Ihrer Reise in ein gesünderes, bewussteres Leben. Unterstützt werden Sie durch profundes Know-how und Ratschläge von fünf österreichischen Top-Experten:

Ernährungsberaterin Ursula Vybiral, Fitnessexperte Philipp Jelinek, Gesundheitspsychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl, Schlafmediziner Dr. Michael Saletu sowie Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté versorgen Sie in im Rahmen unserer „Krone“-Initiative mit den wichtigsten Tipps für Ihren Neustart. Und helfen Ihnen, wenn es zwischendurch einmal „holpert“.

Fünf Top-Experten helfen Ihnen auf dem Weg zu Ihrem Wohlfühl-Leben.
Fünf Top-Experten helfen Ihnen auf dem Weg zu Ihrem Wohlfühl-Leben.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)

Denn wir haben einen wertvollen Bonus für Sie: Der Weg zum „Rundum-Wohlgefühl“ wird nämlich noch leichter, weil ein top-aktueller neuer Gesund-Newsletter (Anmeldung gleich unterhalb dieses Absatzes!) Ihnen zweimal pro Woche wie ein persönlicher Coach zur Seite steht. Es erwarten Sie neue Formate, umfangreiche Listen, konkrete Pläne, spannende Challenges und Hintergrundgeschichten auf Ihrem Weg zum Wohlfühlen-Leben.

Dem ersten Tag im neuen Jahr liegt immer ein besonderer Zauber inne. Nutzen Sie die kommende Zeit, um darüber nachzudenken, welche Ziele Sie verfolgen wollen: Wo drückt der Schuh? Haben sich zu Weihnachten ein paar überflüssige Kilos angesammelt, geraten Sie zu Fuß schnell außer Atem? Können Sie schlecht einschlafen oder rast ihr Herz vor Stress?

Egal, wo Ihre Probleme liegen, gemeinsam gehen wir’s jetzt an! Und machen 2026 zu Ihrem gesündesten Jahr! 

Gut informiert zu den wichtigen Kategorien Ernährung, Bewegung, Mentale Gesundheit, Schlaf und ...
Gut informiert zu den wichtigen Kategorien Ernährung, Bewegung, Mentale Gesundheit, Schlaf und Vorsorge.(Bild: Krone KREATIV)
Gehen wir‘s an
Ernährung, Sport oder Entspannung – was soll jetzt besser werden?

Jedes Jahr fassen Tausende Österreicher gute Vorsätze. Die Top-Wünsche für das neue Jahr sind vor allem Abnehmen bzw. bewusster zu essen, mehr Sport zu betreiben oder sich weniger stressen lassen!

Tatsächlich liegt bei manchen so einiges im Argen: Gesunde Ernährung kennen sie etwa nur in der Theorie. So essen die meisten täglich viel mehr Fett und Zucker, als ihnen und ihrer Figur guttut.

Bei 70 Prozent nimmt der Druck im Leben überhand. Die meisten Erwerbstätigen fühlen sich oft wie im Hamsterrad gefangen. Kein Wunder, dass auch die Nachtruhe wenig erholsam bleibt: Bis zu einem Drittel der Österreicher schläft schlecht. Frauen haben damit noch mehr Schwierigkeiten als Männer.

Auch der Bewegungsapparat leidet. Über ein Viertel der Bevölkerung hat mit chronischen Rücken- und Nackenschmerzen zu kämpfen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auf dem Vormarsch und fordern jährlich tausende Menschenleben. 

Zeit, etwas dagegen zu tun! Gehen wir’s an: Österreich macht sich gesund.

Porträt von Eva Greil-Schähs
Eva Greil-Schähs
