Wien im Ballfieber: Hier gibt es jetzt noch Karten
Die letzten Tickets
Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei: Die Balltradition ist noch immer fest in der Volksseele verankert. Die ganze Stadt schwingt wieder im Walzertakt. Aber viele Bälle sind bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Die „Krone“ weiß, für welches Gewalze es jetzt doch noch Karten gibt.
Für viele Wiener, Gäste und Veranstalter ist es die fünfte Jahreszeit: die Ballsaison. Traditionell startet sie bereits mit Faschingsbeginn im November. Doch jetzt, im Jänner und Februar, wird sie ihren Höhepunkt erreichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.