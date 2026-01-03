So lief der Trainingsauftakt bei Red Bull Salzburg

Der österreichische Vizemeister spulte Samstag die erste Einheit nach der Winterpause ab. Unter den 30 Spielern war überraschenderweise auch Lucas Gourna-Douath.
Exakt 20 Tage sind seit dem letzten Pflichtspiel der Bullen (2:1 gegen den WAC) vergangen. Samstag trafen sich die Kicker des österreichischen Vizemeisters wieder im Trainingszentrum in Taxham und starteten mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Nach den obligatorischen Leistungstests ging es für Kapitän Mads Bidstrup und Co. am Nachmittag bei Sonnenschein und eisigen Temperaturen auf den Platz.
Doch zuvor mussten noch Autogramm- und Fotowünsche von einigen Fans, die sich den Auftakt nicht entgehen lassen wollten, erfüllt werden. Als einer der letzten Spieler kam dann auch Lucas Gourna-Douath aus der Kabine heraus.
Der französische Mittelfeldspieler absolvierte die fast eineinhalbstündige Einheit mit, obwohl es Freitag noch hieß, er sei vom Training freigestellt.
Mit ihm und 29 weiteren Kickern platzt der Kader der Bullen aus allen Nähten. Auf den neuen Geschäftsführer Sport Marcus Mann, der Samstag erstmals der Mannschaft sowie dem Betreuerteam vorgestellt wurde und beim Training zuschaute, wartet also einiges an Arbeit.
Gefehlt haben beim Start ins neue Jahr neben dem erkrankten Betreuer Zlatko Junuzovic nur die verletzten Takumu Kawamura, der individuell in Salzburg trainierte, sowie John Mellberg. Justin Omoregie wird nach seinem Achillessehnenriss im Mai behutsam aufgebaut und arbeitete lange innerhalb der Räumlichkeiten des Trainingszentrums. Zum Schluss ging es auch für ihn ein paar Minuten auf den Platz, um mit Athletiktrainer Adrian Jimenez Leiva ein paar Übungen mit dem Ball zu absolvieren.
Zwei Einheiten vor Bayern
Nach jeweils einer weiteren Trainingseinheit am Sonntag bzw. Montag wartet am Dreikönigstag das Testspiel gegen Bayern München um Sportdirektor Christoph Freund. Nach einer weiteren Einheit im verschneiten Salzburg am Mittwoch geht es am Donnerstag in wärmere Gefilde. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch bestreitet bis 16. Jänner ein Trainingslager in Belek (Tur).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.