So lief der Trainingsauftakt bei Red Bull Salzburg

Gefehlt haben beim Start ins neue Jahr neben dem erkrankten Betreuer Zlatko Junuzovic nur die verletzten Takumu Kawamura, der individuell in Salzburg trainierte, sowie John Mellberg. Justin Omoregie wird nach seinem Achillessehnenriss im Mai behutsam aufgebaut und arbeitete lange innerhalb der Räumlichkeiten des Trainingszentrums. Zum Schluss ging es auch für ihn ein paar Minuten auf den Platz, um mit Athletiktrainer Adrian Jimenez Leiva ein paar Übungen mit dem Ball zu absolvieren.