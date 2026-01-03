Kaspers Red Wings verlieren erneut gegen Penguins

Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben auch das zweite Duell mit den Pittsburgh Penguins im neuen Jahr verloren. Zwei Tage nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Pittsburgh unterlagen die Red Wings am Samstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu Hause mit 1:4.
Kasper spielte zunächst mit Nate Danielson und James van Riemsdyk, kam im Schlussdrittel aber in der Top-Linie mit Dylan Larkin und Lucas Raymond zum Einsatz und stand 13 Minuten auf dem Eis.
Bryan Rust (4.) und Jegor Schinakow (18.) brachten die Mannschaft um Superstar Sidney Crosby 2:0 in Führung, Alex DeBrincat gelang der Anschlusstreffer (36.). Die Penguins standen defensiv aber bestens, ließen im gesamten Spiel nur zwölf Torschüsse zu und fixierten im Finish mit zwei Treffern ins leere Tor den Auswärtssieg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.