Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NHL

Kaspers Red Wings verlieren erneut gegen Penguins

Eishockey
03.01.2026 20:59
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AP/Ryan Sun)

Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben auch das zweite Duell mit den Pittsburgh Penguins im neuen Jahr verloren. Zwei Tage nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Pittsburgh unterlagen die Red Wings am Samstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu Hause mit 1:4.

0 Kommentare

Kasper spielte zunächst mit Nate Danielson und James van Riemsdyk, kam im Schlussdrittel aber in der Top-Linie mit Dylan Larkin und Lucas Raymond zum Einsatz und stand 13 Minuten auf dem Eis.

(Bild: AP/Ryan Sun)

Bryan Rust (4.) und Jegor Schinakow (18.) brachten die Mannschaft um Superstar Sidney Crosby 2:0 in Führung, Alex DeBrincat gelang der Anschlusstreffer (36.). Die Penguins standen defensiv aber bestens, ließen im gesamten Spiel nur zwölf Torschüsse zu und fixierten im Finish mit zwei Treffern ins leere Tor den Auswärtssieg.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
225.478 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
201.095 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
188.434 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Eishockey
ICE Hockey League
Red Bull Salzburg feiert zehnten Sieg in Serie
NHL
Kaspers Red Wings verlieren erneut gegen Penguins
Krone Plus Logo
„Das ist ein No-Go“
Rauferei! Goalie attackiert Ex-Profi mit Schläger
Krone Plus Logo
Schon 214 Strafminuten
Mega-Sperre! Spieler warf Schläger nach Schiri
Das gab’s noch nie
Historische Zibanejad-Gala bei NHL-Winter-Classic

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf