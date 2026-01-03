Vorteilswelt
Nächster Forstunfall

Mann mittels Taubergung aus Waldstück gerettet

Steiermark
03.01.2026 18:16
In der Steiermark ist am Freitag ein Mann gerettet worden, der sich bei der Waldarbeit verletzt ...
In der Steiermark ist am Freitag ein Mann gerettet worden, der sich bei der Waldarbeit verletzt hatte.(Bild: FF Obdach)

Ein Forstunfall im Lausinggraben in der steirischen Gemeinde Obdach am Freitag verdeutlicht einmal mehr die Gefahr der Waldarbeit. Ein Mann wurde bei den Arbeiten in unwegsamem Gelände verletzt und musste unter aufwendigen Rettungsmanövern aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Gegen 13.30 Uhr wurde am Freitag der Notruf abgesetzt, nachdem sich ein Mann bei Forstarbeiten im sogenannten Lausinggraben verletzte. „Der Unfall ereignete sich in extrem schwierigem Gelände“, erklärte Ewald Leitner, der Einsatzleiter der Feuerwehr Obdach. Aufgrund der schlechten Erreichbarkeit des Unfallorts entschied man sich, den Verletzten mittels Taubergung durch den Rettungshubschrauber „Christopherus 17“ zu bergen.

Großeinsatz auch für Bergretter
Die Feuerwehr Obdach war mit drei Fahrzeugen und 23 Mitgliedern vor Ort, um die Einsatzstelle abzusichern und das Rote Kreuz bei der Versorgung des Verletzten zu unterstützen. Auch die Bergrettung und die Polizei waren im Einsatz. Die Schwere der Verletzungen des Verunfallten ist noch nicht bekannt.

Der Unfall reiht sich in eine Reihe von tragischen Forstunfällen ein. Erst am Samstag wurde bekannt, dass jener 57-Jährige, der in Puch bei Weiz beim Fällen einer Buche mitsamt dem Baum abgerutscht und in einen Bach gefallen war, im Spital verstorben ist.

Steiermark

